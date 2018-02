Un exassessor de Blair i mediador en el conflicte d'Irlanda del Nord visita Catalunya

El que va ser assessor de confiança de l'exprimer ministre britànic Tony Blair i mediador en el conflicte d'Irlanda del Nord, Jonhatan Powell, és de visita a Catalunya. A Powell, que és de l'agència de mediació Inter Mediate, se l'ha pogut veure aquest matí al Parlament de Catalunya i, segons fonts consultades per l'ARA, s'ha reunit amb representants de Junts per Catalunya aquest matí i està previst que durant la seva estada es reuneixi amb dirigents d'ERC i la CUP i també amb membres del moviment independentista civil com ANC i Òmnium. Tanmateix, les mateixes fonts no han volgut revelar l'objectiu d'aquestes converses.

Powell és un diplomàtic britànic que va estar sota les ordres del govern de Tony Blair del 1997 al 2007 i durant aquest període va ser el cap de la delegació britànica que va negociar en el conflicte d'Irlanda del Nord. El 2014 també va ser enviat pel govern de David Cameron en el conflicte de Líbia.

És el fundador de l'entitat Inter Mediate, que es dedica fer mediació en conflictes polítics a través del "diàleg", segons la seva web.

El passat mes d'octubre va fer un article al 'Financial Times' advocant per una mediació a Catalunya. Assegurava que el diàleg és "l'única manera de resoldre la crisi a Catalunya" i defensava que "l'experiència demostra que les dues parts són més proclius a arribar a un acord si hi intervé un tercer". Powell escrivia aquestes paraules dies abans de la declaració d'independència del 27 d'octubre, en què avisava que tant el govern de la Generalitat com l'executiu espanyol, a punt d'aplicar l'article 155, estaven a punt de fer passos "irreversibles". També aconsellava no posar condicions prèvies per asseure's a negociar i recomanava fugir de l'"immobilisme" per poder resoldre el conflicte a partir del "consens".