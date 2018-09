Villarejo amenaça amb noves filtracions

Airejar draps bruts dels dirigents de l’estat espanyol per sortir de la presó. Aquesta seria l’estratègia que està seguint l’excomissari José Villarejo per intentar abandonar Estremera, on està tancat de manera provisional des del novembre. “Si no m’alliberen aviat, hi haurà novetats a finals de setembre. I la traca final... abans de Nadal”, va dir als seus companys reclusos aquest estiu, segons va publicar aquest dimecres El País. El primer avís de Villarejo, acusat d’organització criminal, suborn, blanqueig de capitals i delictes contra els drets dels ciutadans estrangers, haurien sigut les gravacions publicades per OK Diario i El Español on l’amiga de Joan Carles I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, carregava contra el rei emèrit. El segon, les que ha difós el nou digital Moncloa.com i que estan fent perillar la continuïtat de Dolores Delgado com a ministra de Justícia.

Això podria ser només el començament. Cal recordar, de fet, que l’excomissari, personatge paradigmàtic de les clavegueres de l’Estat, va gravar durant més de vint anys les seves converses amb polítics, jutges i fiscals. Malgrat que la seva defensa nega que Villarejo sigui qui fa les filtracions ni que busqui atacar l’Estat per aconseguir que l’alliberin, la por del material sensible que podria conservar ha arribat fins i tot a la unitat d’assumptes interns de la Policia Nacional -encarregada de la investigació del cas Tàndem, en el marc del qual està acusat el comissari-, segons fonts citades per Público.

Sense efectes, de moment

A l’espera que es confirmin o no les intencions de Villarejo, les dues primeres sèries de gravacions publicades no han tingut l’efecte suposadament esperat. Els àudios en què Corinna acusava Joan Carles I d’haver-la utilitzat com a testaferro per amagar patrimoni a l’estranger i d’haver-se acollit a l’amnistia fiscal de Montoro van acabar arxivats per la justícia. Tampoc els comentaris compromesos de la ministra Delgado en un dinar amb Villarejo han provocat, de moment, el seu cessament. El temps dirà si hi ha més afectats.