Els presos del PDECat porten a l'executiva una proposta d'encaix amb JxCat alternativa a la de Bonvehí

Aquest divendres és un dia encerclat en vermell al calendari pel PDECat. El president, David Bonvehí, ha convocat la direcció nacional per explicar la situació de les converses amb la Crida, ara per ara sense acord i amb risc de trencament. En aquesta reunió, però, Bonvehí no és l'únic que exposarà la seva proposta de fer una coalició 50-50 (que no accepta la Crida) i rebutjar la creació d'un nou partit, sinó que a última hora s'han implicat en la negociació els presos polítics i exiliats del PDECat. Segons ha pogut saber l'ARA, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig han elaborat una "proposta concreta" d'ordenació de l'espai de Junts per Catalunya, alternativa a la de Bonvehí, que volen que es discuteixi també a la reunió de la direcció de demà divendres.

Aquesta proposta "ja s'ha fet arribar" a la direcció nacional i, segons fonts coneixedores, va "en la línia" del que defensa l'expresident Carles Puigdemont. El plantejament seria el següent: impulsar una "assemblea constituent" de càrrecs electes de JxCat, militants del PDECat, de la Crida i independents per constituir el nou partit polític; escollir una direcció de la formació política i la creació dels altres òrgans del partit, a més dels procediments interns per triar candidats. Més endavant el PDECat (i la Crida) decidirien què fer com a organitzacions. En el cas del Partit Demòcrata, d'acord amb els estatuts, la decisió de dissoldre el partit només la podria prendre l'assemblea.

El camí que proposen els presos per a l'encaix amb JxCat - Creació d'una assemblea constituent de JxCat - Tria d'una direcció nacional i la formació de la resta d'òrgans del nou partit



- Metodologia per elegir els candidats a les eleccions



- El PDECat com a partit es quedaria al marge de la nova organització; hauria de decidir, al cap d'un termini concret, si es dissol. Aquesta decisió, segons els estatuts del PDECat, només la pot prendre l'assemblea.

Fonts pròximes als presos polítics del PDECat i Puig recorden que formen part de la comissió delegada que va escollir el congrés per transitar cap a un espai més ampli. Un ens que havia de fer una proposta, però que fins ara no s'havia reunit ni activat. En substitució de la comissió, qui ha agafat la batuta de la negociació ha sigut Bonvehí amb el secretari d'organització, Ferran Bel; el portaveu, Marc Solsona, i el responsable de política municipal, Marc Castells.

Fonts de l'executiva pròximes a Bonvehí confirmen a l'ARA que exposaran la proposta dels presos demà a la direcció juntament amb la seva. Ara bé, adverteixen que la via alternativa de Rull, Turull, Forn i Puig no té majoria a la direcció i són escèptics amb l'"ascendència" que pot tenir. Recorden que els presos ja van reclamar el 2018 que tots els militants del PDECat es passessin a la Crida i no va ser així. També interpreten el moviment com una via per intentar situar el tàndem dels consellers Miquel Buch i Damià Calvet al capdavant de la nova organització política i com a presidenciable, respectivament. "No ho aconseguiran", afirmen les mateixes fonts.

L'executiva del Partit Demòcrata està dividida en relació a la negociació: si bé Bonvehí rebutja dissoldre el partit per fer-ne un de nou, l'altre sector liderat per la vicepresidenta, Míriam Nogueras, està disposat a dissoldre el PDECat per fer una organització política nova. Fins ara la major part dels membres de la direcció s'han situat al costat de Bonvehí, que demà espera que també sigui així.

Tot i que per primera vegada la direcció debatrà les propostes que hi ha sobre la taula, no està clar que de la reunió en surti una decisió definitiva. El pla del president del PDECat si cap proposta genera prou consens és demanar més temps de marge per seguir negociant amb la Crida, i hi ha la possibilitat que la decisió final s'hagi de prendre en un consell nacional el mes de juliol o amb una consulta als associats del Partit Demòcrata.

La direcció de la Crida es referma en fer un nou partit malgrat l'ultimàtum del PDECat / ACN

Tal com va publicar l'ARA, en els últims dies Turull i Rull han mogut fitxa, juntament amb els consellers Damià Calvet, Miquel Buch i Meritxell Budó. Dilluns hi va haver un dinar precisament per abordar la situació i trobar la manera de forçar la direcció a canviar de posicionament. Aquest sector del partit, més afí a la fórmula que proposa Puigdemont, creu que si en un altre òrgan diferent a la direcció –ja sigui el consell nacional o una assemblea– es pronunciés sobre la situació, avalaria crear un nou partit.

Des de fa mesos que es produeixen converses entre David Bonvehí, per part del PDECat, i Jordi Sànchez, de la Crida, però no s'arriba a un acord. El mateix Jordi Sànchez, que aquest dijous gaudia d'un permís penitenciari, ha apostat per fer una nova organització en una entrevista a RAC1. Ha assegurat que "no ha de ser la refundació de res", en al·lusió al Partit Demòcrata, i ha rebutjat "quotes" per a partits ja existents.

Finalment, l'espai de Junts per Catalunya arriba a la cruïlla. “Si ningú afluixa, anem al trencament”, reflexiona un conseller nacional consultat, mentre que un altre càrrec local lamenta la falta d'informació oficial al territori. "Que no ens facin triar entre el pare i la mare", acaba.