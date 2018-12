L'exministre d'Educació francès Benoît Hamon demana "l'alliberament immediat dels presos polítics catalans"

L'exministre d'Educació francès Benoit Hamon ha demanat aquest dimarts des de París "l'alliberament immediat dels presos polítics catalans", informa l’ACN. En una taula rodona organitzada per Òmnium Cultural i la secció francesa de la Lliga de Drets Humans (LDH) l'exministre, també exmilitant del Partit Socialista i impulsor del moviment Génération.s, s'ha mostrat "profundament xocat per les imatges de violència contra els votants de l'1 d'octubre" i ha considerat que "Europa no ha estat a l'altura" de les reivindicacions catalanes. Hamon, que el gener del 2017 es va imposar a Manuel Valls en les primàries del Partit Socialista francès, ha afirmat que "és urgent trobar una solució política" al conflicte català.

De la seva banda, el diputat francès Paul Molac, de La República en Marxa del president Emmanuel Macron, ha reivindicat que el dret d'autodeterminació dels pobles "està reconegut al dret internacional".

A més, el president d'honor de la LDH, Michel Taubina, ha lloat l'"absència de violència en les manifestacions independentistes catalanes", s'ha mostrat preocupat per la situació dels presos polítics catalans i ha afirmat que la Lliga enviarà observadors al judici.

El cas particular de Jordi Cuixart ha estat denunciat pel seu advocat Olivier Peter i la seva dona, Txell Bonet, que ha afirmat que "tenir a la presó líders de la societat civil per fer ús del seu dret a la manifestació i llibertat d'expressió és un intent de criminalitzar la mobilització pacífica popular, i no es pot permetre perquè hipoteca aquest dret i el dret de protesta a les generacions futures". Peter, a més, ha denunciat la presència de l'extrema dreta en l'acusació, la qual cosa "confirma que aquest és un procés essencialment contra la democràcia".

El president del diari digital francès 'Mediapart', Edwy Plenel, ha denunciat la resposta "pèssima" de l'Estat espanyol a les reivindicacions catalanes i ha afirmat que el que passa a Catalunya és un atac als drets fonamentals. Plenel ha anunciat que s'implicarà personalment per donar visibilitat a França a la situació dels presos polítics catalans. Txell Bonet i Olivier Peter clouen així un viatge a la capital francesa per sensibilitzar sobre el cas de Jordi Cuixart i internacionalitzar la situació política que es viu a Catalunya. Durant dos dies, Bonet i Peter han estat rebuts a l’Assemblea Nacional francesa i s'han reunit amb els principals mitjans de comunicació del país.