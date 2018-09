Un miler d'exparlamentaris demana als constitucionalistes unir-se contra "la humiliació dels demòcrates" a Catalunya

L'Associació d'Exdiputats i Exsenadors espanyols, de la qual formen part un miler d'exparlamentaris de diferents forces polítiques ha aprovat un document molt crític amb l'actuació del Govern català en què demanen a la "recuperació del diàleg" entre les forces constitucionalistes per frenar la "persecució" i la "humiliació" a la qual, segons denuncien, s'està sotmetent als "demòcrates catalans" que defensen l'ordenament jurídic.

El document ha estat presentat aquest divendres al Congrés per l'exdiputat del PP Jaime Rodríguez Arana i els exdiputats socialistes Pere Bofill i Fernando Sanz Alonso, secretari general de l'associació. Els seus signants subratllen que tots els demòcrates espanyols estan "sorpresos i alarmats" per la "contínua exclusió i marginació cívica i social" que, des del seu punt de vista, "pateixen la majoria dels ciutadans catalans respectuosos amb l'Estatut i la Constitució". En aquest context, recalquen que "la primacia incondicional de la Constitució és la garantia de la democràcia" davant de la "violació permanent de l'ordenament constitucional i estatutari" per part del Govern.

Els exparlamentaris insten el govern espanyol i les altres institucions públiques a activar els mecanismes necessaris per defensar aquest ordenament i la normalització de la vida democràtica a Catalunya. Així, insten a treballar per eliminar les "pràctiques discriminatòries de la Generalitat contra les institucions democràtiques i els catalans que defensen l'ordenament legal, la democràcia i el sistema autonòmic. Apel·len, així mateix, a la "salvaguarda del normal exercici de la funció judicial, així com de les competències atribuïdes als altres funcionaris i institucions de l'Estat a Catalunya" i subratllen la necessitat que les forces constitucionalistes recuperin el diàleg per "harmonitzar criteris i actuacions davant els continus desacataments propiciats pels moviments independentistes i populistes "a Catalunya.

Aquest "diàleg constructiu entre tots els partits polítics amb presència a Catalunya i a la resta d'Espanya", a parer dels exparlamentaris, "ha de restablir el seny polític, la concòrdia i el desenvolupament econòmic i social a Catalunya i a tot Espanya". Davant de la "perversió dels missatges difosos" fora d'Espanya pels independentistes sobre la situació política a Catalunya, els signants demanen a les entitats públiques i privades que defensin fora d'Espanya la "solvència" de l'Estat autonòmic. Els mateixos exparlamentaris tenen previst presentar al Parlament Europeu el seu document, en el qual també exigeixen als altres estats membres que respectin la tasca dels poders polítics i judicials espanyols.