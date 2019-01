Un expresident de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, primer senador de Vox

Vox entra al Senat amb un representant del parlament andalús. Arran de les eleccions del 2 de desembre, en les quals el partit d'extrema dreta va obtenir 12 diputats, a Vox li pertoca un escó per designació autonòmica. Serà l'expresident de l'Associació de Víctimes del Terrorisme (ATV) Francisco José Alcaraz el primer càrrec públic en una de les dues cambres legislatives de l'Estat.

Segons ha informat el partit en un comunicat, "no hi havia millor persona que qui va liderar la rebel·lió cívica contra el procés de rendició davant el terrorisme que havia iniciat José Luís Rodríguez Zapatero". Alcaraz va centrar la seva lluita en "mobilitzar-se contra les polítiques de beneficis penitenciaris per a terroristes i en les negociacions dels diferents governs espanyols amb la banda terrorista d'ETA".

Alcaraz va ser president de l'ATV entre els anys 2004 i 2008, durant el mandat del PSOE, i ara ho és d'una altra associació: Veus contra el Terrorisme. La seva implicació en aquesta causa s'explica per raons familiars, perquè el seu germà i dues nebodes seves van morir el 1987 en un atac de l'organització armada contra la caserna de la Guàrdia Civil a Saragossa.