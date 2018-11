La fiscal general de l’Estat nega l’existència d’una “causa general” contra els alcaldes per l’1-O

En la seva primera visita a Barcelona, la fiscal general de l’Estat, Maria José Segarra, ha negat l’existència d’una “causa general” contra els alcaldes que van donar suport a l’1-O. Aquest és un dels punts que ha tractat en una reunió de treball amb el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, i que ara tornarà a abordar amb la fiscal en cap de Barcelona, Concepción Tallón.

L’anterior fiscal general, José Manuel Maza, va ordenar obrir diligències contra 712 batlles per cedir locals per a la votació o donar suport a l’1-O. Els expedients s’han anat prorrogant, però Segarra ha explicat que les diligències estan "enllestides". Ha detallat que després de més d'un any d'investigacions moltes estan a punt de concloure's i que "és possible que es pugui anar donant sortida a les resolucions: judicialitzant-les o arxivant-les". Tot i que en la majoria de casos ja s’ha pres una decisió, Segarra no ha volgut indicar encara quina serà.

La nova fiscal general de l’Estat ha assegurat que s’analitzarà “cas per cas” i que la decisió de presentar querelles contra algun alcalde es prendrà en funció de quina fos “la seva actuació a títol individual”. De moment la Fiscalia Superior de Catalunya sí que ha arxivat les diligències contra l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, fins ara l’únic cas del qual es coneix la decisió. "El dret penal no pot donar respostes generals. Ha d'analitzar comportaments individuals, i així ho estem fent i ho continuarem fent, sempre amb el mateix criteri, respecte al principi de legalitat", ha reflexionat.

El 13 de setembre de 2017, a les portes de l'1-O, el llavors fiscal general José Manuel Maza va demanar als fiscals en cap de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona que obrissin diligències d'investigació –de caràcter previ al procés– respecte a una llista d'alcaldes que haurien col·laborat en la preparació del referèndum d'independència de l'1 d'Octubre, en total 712.

Posteriorment es van anar obrint diligències a diverses desenes d'alcalde, que durant tot aquest any han estat citats en dependències de la Fiscalia per declarar pel suport que van proporcionar a l'1-O cedint locals com a punts de votació, alguns d'ells a la Fiscalia Superior en ser també diputats al Parlament.

Independència judicial

Segarra també ha parlat sobre la congelació del procés de relleu al Consell General del Poder Judicial, després que el magistrat Manuel Marchena va renunciar a presidir aquest organisme i el Tribunal Suprem. La Fiscal General de l'Estat ha considerat "prudent" aquesta decisió. "Una de les funcions de la Fiscalia és defensar la independència judicial. La Fiscalia sempre estarà al costat de totes aquelles iniciatives legislatives que vagin en aquest sentit, i si es replanteja una altra forma de selecció dels vocals del Consell, benvinguda sigui", ha explicat.

La fiscal general de l'Estat admet, però, que el "context" en què s'ha produït aquesta decisió pot haver contribuït a fer que "es percebin" riscos a la independència del poder judicial. Tot i així, ha volgut deixar clar que aquesta separació de poders està garantida.