La fiscalia vol demanar més temps a l'Audiència Nacional per presentar els escrits d'acusació contra Trapero

La Fiscalia de l'Audiència Nacional es planteja demanar una pròrroga per tenir més temps per presentar els escrits d'acusació contra l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero; la intendent Teresa Laplana, l'ex director general dels Mossos Pere Soler i l'ex secretari general d'Interior Cèsar Puig. Fonts del ministeri públic afirmen que encara no han rebut la notificació de la interlocutòria que confirma el processament pels delictes de sedició i organització criminal, i que obre judici oral contra Trapero i l'excúpula dels Mossos.

Aquesta interlocutòria està dictada per la secció primera de la sala penal de l'Audiència Nacional –amb data del dilluns 15– i dona cinc dies hàbils a la fiscalia per formular acusacions. El ministeri públic, però, considera que aquests dies són insuficients. L'Audiència Nacional ha obert judici oral contra el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana i part de l'antiga cúpula del departament d'Interior pels fets del 20 de setembre i l'1 d'octubre de l'any passat.

En l'escrit, la sala penal confirma la interlocutòria de processament que havia estat recorreguda per les defenses. A més, la defensa de Puig –exercida pel lletrat Jaume Alonso-Cuevillas– va demanar el sobreseïment lliure després de rebre la interlocutòria de conclusió del sumari. Trapero està processat per dos delictes de sedició i un d'organització criminal, Laplana per un delicte de sedició i Puig i Soler per un delicte de sedició i un altre d'organització criminal.

Pendents del Tribunal Suprem

D'altra banda, els pròxims dies el Tribunal Suprem també haurà de seguir el mateix procediment. Sobre la taula hi té peticions de les defenses amb diferents al·legacions que demanen revocar la interlocutòria del jutge Llarena que posa punt final a la instrucció.

La previsió és que a finals de setmana la sala també dicti interlocutòria de conclusió de sumari, resolgui les al·legacions, obri judici oral i doni trasllat a les acusacions perquè formulin escrit. En aquest cas, a banda de la fiscalia, també està personada com a acusació l'Advocacia de l'Estat (pel delicte de malversació) i Vox com a acusació popular. Serà en aquesta resolució que es coneixerà quants dies es donen a les acusacions perquè formulin els seus escrits.

Llarena ha processat els investigats per rebel·lió, desobediència i malversació. Per tant, està per veure si les fiscalies del Suprem i de l'Audiència Nacional unifiquen criteris i acusen els principals investigats de rebel·lió. A més, si la pròrroga que sol·licita la Fiscalia de l'Audiència Nacional es concedeix, el ministeri públic tindria més marge per plantejar unificadament els escrits davant dels dos tribunals.

La previsió és que el primer judici que se celebri sigui el del Tribunal Suprem, pels volts de gener, on estan processats el Govern, Forcadell i els membres sobiranistes de la mesa i els Jordis. Posteriorment es faria el judici contra Trapero i l'excúpula dels Mossos a l'Audiència Nacional.