La justícia belga vol saber com serà la cel·la de Puigdemont si accepta l'euroordre

La Fiscalia federal de Bèlgica ha demanat informació complementària a l'Audiència Nacional sobre l'euroordre que afecta Carles Puigdemont i quatre consellers. Aquests cinc membres del Goven han de declarar aquest divendres davant el jutge de la Cambra del Consell de Brussel·les, el magistrat que ha de decidir si accepta o rebutja l'ordre europea de detenció i lliurament.

Segons han confirmat a l'ARA fonts de l'Audiència Nacional, la justícia belga ha sol·licitat a la jutge Carmen Lamela informació sobre el sistema penitenciari espanyol. A la fiscalia del país la preocupa què passarà amb Puigdemont i els consellers si Bèlgica n'accepta l'extradició. Per això pregunta a Lamela a quina presó ingressarien els membres del Govern, quin tipus de cel·la els tocaria i com seria el seu dia a dia a la presó.

La fiscalia belga també s'interessa per qüestions processals, com ara què passarà quan el president i els consellers aterrin a Madrid -sempre si Bèlgica accepta tramitar l'euroordre- i quina instància judicial els jutjarà. Finalment, la justícia belga demana aclariments sobre la informació aportada per Lamela en el seu relat dels presumptes delictes comesos pels membres del Govern, com ara dates i detalls relatius a l'1-O.

Fonts de l'Audiència Nacional han explicat que la jutge intentarà enviar la resposta a les qüestions que planteja la fiscalia belga aquest dijous perquè el magistrat les tingui a punt abans d'interrogar el president i els consellers, cessats pel govern espanyol amb l'activació de l'article 155. Tot i això, Carmen Lamela no pot assegurar que tingui temps i tampoc descarta fer-ho demà.