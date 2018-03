La fiscalia alemanya té previst posicionar-se dimarts sobre l'extradició de Puigdemont

La Fiscalia General de Schleswig-Holstein (nord d'Alemanya) espera poder presentar dimarts a l'Audiència territorial una decisió sobre l'extradició de Carles Puigdemont, segons ha informat a l'agència Efe el vice fiscal general, Ralph Döpper. La fiscalia està encara analitzant l'ordre de detenció i lliurament remesa per Espanya per determinar si demana la tramitació de l'extradició a l'Audiència de Schleswig, en mans de la qual estarà la decisió definitiva. "Seguim treballant i confiem poder presentar la nostra decisió dimarts", ha assenyalat Döpper, l'equip del qual estudia la documentació remesa per la justícia espanyola, que ha processat Puigdemont pels delictes de rebel·lió i malversació de fons públics.

Segons fonts jurídiques, quan presenti l'escrit davant l'Audiència, si demana l'extradició s'obrirà també la possibilitat de determinar que Puigdemont surti de presó i estigui en llibertat vigilada mentre es tramita el cas. Des que va ser detingut diumenge passat poc després de travessar la frontera danesa, Puigdemont està detingut a la presó de Neumünster. El tribunal de primera instància d'aquesta localitat va decidir que el polític havia d'estar-se a la presó mentre s'estudiava el cas perquè va considerar que hi havia risc de fuga.

El seu advocat alemany, Wolfgang Schomburg, ha mostrat la seva confiança en la justícia alemanya i, en última instància, en el govern d'Angela Merkel, a qui ha demanat que no autoritzi l'extradició si la decideix l'Audiència. No obstant això, segons fonts governamentals citades pel setmanari 'Der Spiegel', l'executiu alemany no té intenció de plantejar cap veto i rebutja una intromissió política en el cas.