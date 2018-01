La fiscalia confirma que demanarà la detenció de Puigdemont si viatja a Dinamarca

La Fiscalia sol·licitarà al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que activi una euroordre de detenció i entrega contra Carles Puigdemont si viatja aquest dilluns a Dinamarca, tal i com va avançar l'ARA aquest dissabte. A través d'un comunicat, la Fiscalia General de l'Estat ha informat que està "pendent de confirmació oficial via policial" dels moviments de Puigdemont.

En cas que aquest surti de Bèlgica per assistir a un debat a la Universitat de Copenhaguen, el ministeri públic assegura que té la intenció d'actuar "immediatament" sol·licitant a Llarena que activi l'euroordre "per sol·licitar a l'autoritat judicial danesa la detenció de l'investigat".

El fiscal analitza, segons fonts judicials, des de fa dies la situació, sobretot arran dels informes policials procedents de Brussel·les. Considera, diuen les mateixes fonts, que no hi hauria o no hauria d'haver marge de discrecionalitat quan es tracta del mandat legal. No es pot mirar a una altra banda, raona l'equip de Sánchez Melgar, a l'hora de considerar si es demana o no la detenció de qui està considerat per l'ordre de detenció de la magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, com el principal protagonista de la causa de rebel·lió, sedició i malversació.

El fiscal general i el seu equip ha estat treballant en dos fronts. El primer és la informació policial sobre els moviments de Puigdemont a Bèlgica; el segon, la consulta amb especialistes sobre la legislació de Dinamarca.

Les dades procedents de Brussel·les no són concloents sobre el viatge de Puigdemont ja que la conferència d'aquest dilluns a Copenhaguen podria realitzar-se per videoconferència. Però les dades recollides en relació amb la legislació entusiasmen als fiscals tenint en compte que, a diferència de Bèlgica, es donaria el requisit de la doble incriminació –ser delicte a Espanya i Dinamarca– per la rebel·lió i sedició, la separació d'una part del territori danès, castigat amb presó permanent revisable, segons les fonts consultades pels fiscals.

Sánchez Melgar no va poder participar en la decisió de retirada de l'euroordre i l'anul·lació de l'ordre d'arrest internacional resolta en solitari pel magistrat Llarena. En aquells dies encara no havia assumit les seves funcions. El tinent fiscal del Tribunal Suprem, Luis Navajas, a càrrec llavors de la Fiscalia General de l'Estat, no es va pronunciar sobre aquesta retirada.