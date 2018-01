El fiscal general de l'Estat demanarà que es reactivi l'euroordre per detenir Puigdemont si viatja a Dinamarca

El fiscal general de l'Estat, Luis Navajas, demanarà que es reactivi l'euroordre per detenir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en cas que viatgi finalment a Dinamarca. Segons ha sabut l'ARA, Navajas ho ha decidit després de reunir-se aquest dissabte amb els fiscals del cas. Precisament d'aquesta reunió n'ha sortit un comunicat en què la fiscalia adverteix Puigdemont que el fet que hagi estat escollit diputat no li garanteix "immunitat" per tornar a Catalunya per ser investit.

La decisió de la fiscalia ve a tomb de l'anunci que Puigdemont anirà a Dinamarca dilluns per participar en un debat de la Universitat de Copenhaguen sobre el conflicte català, i tornarà dimarts a Bèlgica, després de reunir-se amb diversos diputats danesos. Aquest és, que se sàpiga, el primer cop que Puigdemont surt de Bèlgica després que hi arribés, el 30 d'octubre, i també després que el Suprem suspengués l'euroordre contra ell i contra els quatre consellers que també són a Brussel·les.

Aleshores, el jutge Pablo Llarena va retirar les ordres de cerca i captura al·legant que ell no va ser qui les va executar i que, com que es tracta d'una causa conjunta, no es pot processar en diferents països. En una altra providència per evitar malentesos de tan sols una pàgina, també especificava que havia retirat les ordres de detenció internacionals. És a dir, que Puigdemont i els consellers, si volen, poden viatjar fora de la Unió Europea. Ara bé, en cap cas ha retirat l'ordre de detenció en territori espanyol.

En realitat, però, la causa de fons eren les diferències processals, perquè a Bèlgica no hi ha el delicte de sedició i rebel·lió tal com es coneix a Espanya; el seu contingut és diferent. I només els haurien extradit si Espanya els jutjava a tots per un sol delicte, i econòmic: el de malversació. Però mentre la justícia belga no inclou els delictes de rebel·lió i sedició que s'imputen a Puigdemont i als consellers, el Codi Penal danès sí que castiga –fins i tot amb la cadena perpètua– els intents de "separar una part de l'Estat".

De fet, la defensa de Carles Puigdemont ja va dir que no descartava que finalment el president de la Generalitat cessat per l'article 155 no es desplaci a Dinamarca. En declaracions a 8TV, però, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas va dir que no tenen clar si Puigdemont hi assistirà perquè, encara que hi ha elements "molt sòlids" per pensar que Dinamarca no concediria una extradició, s'estan valorant "els tempos". I és que si Puigdemont viatgés a Copenhaguen i el govern espanyol demanés una ordre de detenció, el termini del tràmit podria coincidir amb la investidura, de manera que Puigdemont no podria decidir "lliurement" si vol tornar o no.