La fiscalia diu que l’1-O va ser la “crònica d’una rebel·lió anunciada”

Les defenses de tots els líders independentistes imputats pel Procés han sol·licitat aquest dilluns la nul·litat de la instrucció davant la sala segona del Tribunal Suprem, que ha de decidir si confirma el seu processament per rebel·lió i malversació. En una vista que s’ha allargat gairebé quatre hores, els advocats defensors han coincidit a demanar la nul·litat de la instrucció i que es retirin els càrrecs per rebel·lió i malversació, mentre que la fiscalia ha mantingut el criteri i ha considerat que han de continuar imputats pels mateixos càrrecs. “És la crònica d’una rebel·lió anunciada”, ha considerat el fiscal de sala present, segons el relat dels fets del lletrat del partit ultradretà Vox, Pedro Fernández.

Els processats han argumentat que el Tribunal Suprem no és competent per jutjar-los i han insistit que no hi cap delicte de rebel·lió perquè no hi va haver violència, a més d'afirmar que no hi ha cap prova que avali l'acusació de malversació. La fiscalia ha mantingut el seu criteri i la petició de càrrecs. L'advocat de tres dels imputats en la causa del Suprem, Jaume Alonso Cuevillas, ha afirmat que hi ha hagut un "cúmul" d'irregularitats en la instrucció de la causa de l'1-O.

Per la seva banda, l'advocat Jordi Pina ha afirmat que la competència per traslladar els presos polítics és del ministeri de l'Interior, i ha afegit que la fase d'instrucció ja ha finalitzat i, per això, no hi hauria d'haver obstacles perquè fossin traslladats a Catalunya. De moment, però, insistiran "en la petició de llibertat", ha dit. En aquest sentit ha afegit que tenien "un mínim d'esperança" que la nova fiscal general de l'Estat canviï el criteri respecte a l'anterior cap del ministeri públic.

A més, el mateix lletrat ha dit que el jutge instructor del cas, Pablo Llarena, ha denegat la citació com a testimoni de l'exdiputat de JxSí Lluís Llach, que va ser present als fets davant la conselleria d'Economia el 20 de setembre passat. "Els arguments brillen per la seva absència", ha lamentat el lletrat.