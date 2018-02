La fiscalia formalitza la petició d'allargar un any més la instrucció de la causa per rebel·lió

La fiscalia formalitza la petició d'allargar la instrucció de la causa per rebel·lió un any més. Tal com va avançar l'ARA , el ministeri públic vol declarar "causa complexa" el procediment judicial i ara les parts tenen tres dies per pronunciar-se abans de la resolució de Pablo Llarena. El 31 d'octubre, en admetre's la querella de la fiscalia, es va obrir un període de sis mesos d'instrucció que acaba l'1 d'abril. Segons l'article 324.2 de la llei d'Enjudiciament Criminal, si es declara causa complexa, la instrucció es pot allargar fins a 18 mesos que també poden ser prorrogables.

El ministeri públic ha justificat aquesta petició per "l'alt nombre de persones investigades, perquè existeix una abundant prova documental i s'han practicat diligències a l'estranger". Fonts de la fiscalia han afegit que, a més, "s'han practicat diligències a l'exterior en trobar-se cinc investigats fugats del territori espanyol".

En el cas que s'esgotessin aquests terminis, cosa que no és obligatori, la instrucció s'allargaria fins l'abril de 2019. Ara l'acusació popular i les defenses tenen tres dies per pronunciar-se abans que Llarena accedeixi a allargar els terminis. És plausible que els lletrats dels investigats hi estiguin d'acord, atesa la seva estratègia d'anar recorrent totes les decisions preses per Llarena i la sala d'apel·lacions del Suprem i per retardar al màxim la hipotètica ordre de processament i obertura de judici oral.

El magistrat instructor emetrà una interlocutòria a la qual no es pot interposar recurs, segons dicta la llei. Fonts jurídiques, però, apuntaven fa uns dies a l'ARA que en principi Llarena no s'oposaria a aquesta petició de la fiscalia. En aquest supòsit, arribaria més tard la possible suspensió en els càrrecs dels investigats i es podria dilatar la situació presó provisional que a dia d'avui pateixen Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.