La fiscalia instarà el jutge a allargar la instrucció 12 mesos

La Fiscalia del Tribunal Suprem sol·licitarà en els pròxims dies al magistrat Pablo Llarena que la causa de rebel·lió, sedició i malversació de l’1-O es declari com a “instrucció complexa”, abans que l’1d’abril es compleixin els primers sis mesos de la investigació. Fonts judicials han informat a l’ARA que la fiscalia no s’esperarà que expiri el termini, tenint en compte que ja és evident que el procediment s’allargarà durant mesos.

Segons l’article 324 de la llei d’enjudiciament criminal, les diligències d’instrucció es practicaran des de la data d’incoació del sumari (procediment ordinari) o de l’obertura de diligències prèvies (procediment abreujat).

Tot i que la causa es farà posteriorment pel procediment ordinari, ja que es tracta de penes superiors als 9 anys de presó, el magistrat Llarena va obrir diligències prèvies tot just admetre la querella, el 31 d’octubre, cosa que implica que el termini venç l’1 d’abril vinent.

“No obstant -assenyala l’article 324.1- abans de l’expiració d’aquest termini, l’instructor, a instàncies del ministeri fiscal i amb l’audiència prèvia de les parts, podrà declarar la instrucció complexa quan, per circumstàncies sobrevingudes a la investigació, no es pogués completar raonablement en el termini estipulat o concorrin de manera sobrevinguda”.

Una causa molt complexa

Si la instrucció és declarada complexa, segons l’article 324.2, “el termini de durada de la instrucció serà de divuit mesos [a comptar des del començament, en aquest cas el 31 d’octubre del 2017], que l’instructor de la causa pot prorrogar per un termini igual o un inferior a instàncies del ministeri fiscal i amb l’audiència prèvia de les parts”.

La llei considera que les investigacions complexes són aquelles que tenen per objecte nombrosos fets punibles, que involucrin una gran quantitat d’investigats o víctimes, quan es tracti de grups o organitzacions criminals i, per exemple, s’exigeixi la realització de proves pericials.

Segons la llei, el jutge instructor pot desestimar la petició de pròrroga a través d’un acte que no té recurs.

No obstant això, fonts judicials han assenyalat a l’ARA que Llarena té previst admetre la petició de la Fiscalia del Suprem.

Tot i que el magistrat vol acabar la investigació com més aviat millor -amb el suport entusiasta del president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes-, no hi ha cap possibilitat, ni una, veient l’evolució real de la instrucció, d’evitar la pròrroga. La quantitat de diligències ja ordenades i les que s’hi afegiran en els pròxims mesos són ingents.

D’altra banda, el fet de declarar la instrucció complexa no implica que s’esgoti el nou termini de dotze mesos addicionals.