La fiscalia de Brussel·les farà passar Puigdemont i els consellers per una comissaria de policia abans d'anar al jutjat

La fiscalia de Brussel·les –a la qual ha derivat el cas la fiscalia federal de Bèlgica– ha anunciat avui que s'haurà de detenir Carles Puigdemont i els quatre consellers que són amb ell a Bèlgica abans que es presentin davant del jutge d'instrucció que ha de decidir sobre l'euroordre emesa per l'Audiència Nacional espanyola.

Segons ha explicat un portaveu del ministeri públic a l'ARA, la norma diu que s'ha de fer la detenció policial abans d'iniciar la instrucció judicial, cosa que canviaria els plans de Puigdemont i els conselleres de presentar-se voluntàriament i directament davant del jutge designat per la fiscalia per examinar l'euroordre contra ells. Tot i així, el mateix portaveu ha admès que estan en contacte amb els advocats de la defensa i que l'entrega es podria fer amb la mateixa fórmula discreta que es perfilava, però seria en una comissaria de policia en lloc del jutjat. Un cop arrestats serien traslladats davant del jutge. La mateixes fonts, però, no concreten el moment en què es produirà aquesta entrega.

El que sí que especifica el portaveu és que, encara que Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret siguin detinguts tècnicament, això no vol dir que hagin de ser emmanillats "si no oposen resistència ni risc de fuga".

Si Puigdemont i els consellers són tots a la mateixa regió de Bèlgica –des de dimarts, dia de la roda de premsa a Brussel·les, no se sap exactament en quina població són ni si estan junts–, el més probable és que es designi un mateix jutge d'instrucció. Si els detenen en diferents punts de Bèlgica, el jutge pot ser diferent per a cada cas.

Un cop que siguin trobats i portats davant el jutge, el magistrat tindrà 24 hores per prendre una primera decisió: si els manté arrestats o si els deixa en llibertat amb mesures cautelars. I després s'haurà de pronunciar sobre les euroordres.