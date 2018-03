La Fiscalia Superior de Catalunya investiga Turull per haver cedit diners a la seva dona

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació contra l'ara candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Turull, i la seva dona després de tenir coneixement que al juny Turull va cedir part del seu patrimoni a la seva esposa. Entén que el diputat de Junts per Catalunya podria haver realitzat aquesta acció per conservar els diners en cas que el Tribunal Suprem pogués demanar-li responsabilitats civils arran de la causa per la celebració del referèndum.

Aquest divendres el Suprem ha processat Turull per un delicte de rebel·lió i un de malversació i l'ha obligat a dipositar, juntament amb la resta de processats, una fiança conjunta de 2,1 milions d'euros. La fiscalia de l'alt tribunal espanyol i el partit Vox han demanat que el candidat a la presidència ingressi preventivament a la presó, juntament amb els diputats Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Marta Rovira i Carme Forcadell.

En el seu escrit que obre la nova investigació contra Turull, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, recorda que "és un fet públic i notori" que l'ara candidat a la presidència està investigat -i ara ja processat- per rebel·lió i malversació i que "no es descartable" que hagués d'assumir responsabilitats econòmiques fruit d'aquest procediment. El Suprem, de fet, considera que Turull i la resta de membres del Govern van malversar 1,6 milions d'euros en l'organització i la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i els ha fixat una fiança conjunta de 2,1 milions per atendre eventuals condemnes.

La fiscalia catalana investigarà Turull i la seva dona per un presumpte delicte d'alçament de béns. La cessió gratuïta del patrimoni entre el matrimoni es va produir, segons el fiscal, el 8 de juny. En el seu escrit, Bañeres explica que va ser el fiscal en cap d'Anticorrupció qui li va traslladar el "negoci jurídic" que havien fet l'ara candidat a la presidència i la seva esposa.

Com que Turull continua sent aforat, per la seva condició de diputat al Parlament, és un fiscal de Catalunya qui portarà la investigació. En concret, s'ha designat com a instructor José Joaquín Pérez de Gregorio, un dels representants de la Fiscalia Superior de Catalunya. Tot i així, de moment es tracta d'una investigació preliminar. En cas que Pérez de Gregorio conclogués que hi ha indicis de delicte, hauria de presentar una querella contra Turull i la seva dona davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.