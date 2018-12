La germana de Turull demana a l'Església que actuï davant de l"injustícia" dels presos polítics

"Per la caritat i la misericòrdia que tan paleses queden a l'Evangeli, actueu!", demana Isabel Turull, germana de l'exconseller Jordi Turull, en una carta dirigida a l'Església i publicada a l'ARA. És un "crit desesperat" perquè la jerarquia eclesiàstica catalana es pronunciï sobre la "injustícia" de l'exdiputat de JxCat, que està en presó preventiva i dissabte passat va iniciar, juntament amb Jordi Sánchez, una vaga de fam per denunciar el "bloqueig" del Tribunal Constitucional (TC) per accedir al Tribunal europeu de Drets Humans (TEDH).

"No us demano que us posicioneu a favor de la independència, que la qüestió no és aquesta", puntualitza Turull, sinó que esbrinin si s'està produint una injustícia i que, si així ho consideren, "ho diguin ben alt", ja que "l'Església no ha d'estar tancada als despatxos, sinó al costat del poble".

En la mateixa missiva dirigida a la Conferència episcopal Tarraconense i a la jerarquia eclesiàstica catalana, Turull els pregunta: "de què teniu por? De perdre clientela?". Si és així, lamenta la germana de l'exconseller, vol dir que la "vostra església és una empresa" i caldria que tornés a "les arrels cristianes per construir un món més just on el primer siguin les persones".

Turull assegura que si l'Església, sota el pretext de no fer política, no denuncia la situació que pateixen "unes persones honestes", "amb el silenci, està fent política". També afirma que no n'hi ha prou amb pregar particularment pels presos polítics: "Jesús també pregava, però la pregària li donava la força per actuar". Per tant, "si us plau, actueu!", conclou.