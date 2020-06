El govern madrileny trontolla per la gestió de les residències

La crisi sanitària no ha portat només al límit el govern de Pedro Sánchez, sinó que també ha generat una profunda divisió al de la Comunitat de Madrid, presidit per Isabel Díaz Ayuso -vaixell insígnia del PP de Pablo Casado- en coalició amb un Ciutadans que intenta marcar distàncies amb la resta de partits de la dreta després d’haver aixecat el cordó sanitari al president espanyol. Els enfrontaments entre Ayuso i el seu número dos, Ignacio Aguado, del partit taronja, han sigut constants durant tota la pandèmia, però la Moncloa ha vist en l’última polèmica sobre la gestió de les residències una oportunitat per erosionar Casado en ple pols judicial amb la dreta i el deep state per la manifestació del 8-M.

Dijous passat el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, va admetre que a principis de març es va enviar “per error” a totes les residències “un esborrany” d’un protocol que desaconsellava la derivació d’ancians procedents de residències als hospitals de la regió en plena crisi del coronavirus. Ho va dir en plena Assemblea de Madrid -el Parlament regional- preguntat pel grup socialista. La declaració ha derivat en una tempesta sense precedents i ha alimentat els rumors d’una possible moció de censura i el debat obert al PP de la possibilitat de convocar unes eleccions anticipades per Ayuso per evitar que el PSOE aconseguís el control de la Comunitat de la mà de Cs i Més Madrid.

Tant Ayuso com Aguado han negat eleccions anticipades, però ha quedat el pòsit de la crisi, que Vox alimenta cada dia per erosionar el joc d’equilibris entre els dos partits de govern. S’hi han sumat també les crítiques furibundes del vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, que fa dos dies que demana la dimissió d’Escudero i, per extensió, d’Ayuso. Al seu torn, la dreta el responsabilitza dels 5.986 morts notificats en residències a Madrid, el 68,88% del total de difunts per covid-19 a la Comunitat, perquè, al seu parer, tenia el “comandament únic” en residències durant bona part de l’estat d’alarma -tot i que Sanitat ho va mantenir com a competència autonòmica.

Una moció de censura?

Iglesias va insistir ahir, des de la taula de la sala de premsa de la Moncloa, que “l’escàndol” de les residències a Madrid “pot tenir conseqüències legals” i va esperonar els familiars afectats a denunciar cada situació o portar-la als tribunals, com algunes associacions ja estan fent. A les crítiques d’Iglesias s’hi va sumar la crida de Sánchez a l’executiva del PSOE dilluns d’activar-se davant les acusacions de la dreta pel 8-M. Tot i els problemes interns en el si de la coalició madrilenya, el portaveu del PSOE a la Comunitat, Ángel Gabilondo, no ha capitalitzat el moment, al parer de Ferraz, que l’està pressionant perquè sigui “més contundent” i amagui amb la presentació d’una moció de censura.

De moment, Ayuso i Aguado han decidit fer pinya. Tot i haver aconseguit el control de les residències en plena crisi -la presidenta madrilenya va retirar les competències al conseller de Polítiques Socials, de Ciutadans-, el vicepresident de la Comunitat de Madrid va donar suport ahir a Escudero i va insistir que el protocol es va “enviar per error”. En una entrevista a RNE, Aguado va defensar “la gran gestió” del conseller de Sanitat, malgrat la informació publicada dimarts per El País en què es detalla que el protocol per no derivar ancians es va enviar fins a quatre cops per correu electrònic a diferents residències. “No hi haurà ni moció de censura ni eleccions anticipades”, va etzibar.

Ayuso no li havia deixat un terreny fàcil. La presidenta madrilenya va defensar dilluns que el govern madrileny era cosa de tres -sumant sempre Vox- i va assegurar que l’estratègia de Cs era “incomprensible”. El partit taronja li va retreure ahir que no defensés igual els seus consellers que els del partit de coalició. La pugna continua.