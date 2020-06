El Govern veu invasió de competències en la nova normalitat

El decret que prepara el govern espanyol per regular la nova normalitat –que entrarà en vigor quan s'acabi l'estat d'alarma– ja aixeca recels a la Generalitat. "Té moltíssima voluntat d'intervenció", ha afirmat aquest diumenge la consellera de Salut, Alba Vergés, en una entrevista a El suplement de Catalunya Ràdio. "El govern espanyol s'ha d'ocupar de les seves competències", ha reblat, i ha lamentat el contingut de la norma, que ahir el ministeri va compartir amb les autonomies i que ha d'aprovar dimarts el govern espanyol.

Malgrat que l'acord d'Esquerra i el PSOE preveia la recuperació de les competències del Govern als territoris en fase 3 i, consegüentment, un cop acabat l'estat d'alarma el 21 de juny, el decret de la nova normalitat reserva competències a l'Estat. Per exemple, en cas de rebrot l'esborrany atorga al govern espanyol l'última paraula en casos "excepcionals" o per motius d'"extraordinària gravetat o urgència". La presa de decisions es farà "amb la col·laboració de les comunitats autònomes i d'acord amb les seves respectives competències", però el govern espanyol es reservarà la capacitat per intervenir-hi i prendre determinacions sense que calgui que l'estat d'alarma estigui vigent, segons l'esborrany.

Per a la consellera de Salut, els socialistes tenen "ganes de recentralitzar" –en referència també a les declaracions de Miquel Iceta (PSC), que aquesta setmana va defensar omplir de contingut el ministeri de Sanitat–, i ha demanat que es deixi gestionar a la Generalitat les seves competències. "Nosaltres les hem de tenir totes", ha reafirmat.

A banda de la qüestió competencial, la consellera també s'ha referit a la situació dels professionals sanitaris, que fa setmanes que negocien amb el Govern una assignació extra per la dedicació al coronavirus. Fins ara no hi ha acord i els treballadors ja havien començat protestes, però la consellera de Salut ha avançat que de cara a la setmana que ve s'anunciarà la quantitat de la paga extra. No n'ha volgut donar més detalls.

Aquesta setmana els sanitaris ja s'havien manifestat i pensaven fer-ho cada dimecres de juny per reclamar els seus "drets laborals". El seu objectiu és recuperar les condicions perdudes durant les retallades i millorar la qualitat assistencial en "un sistema totalment públic".

En relació amb la situació de la pandèmia, la consellera ha dit que el coronavirus continuava circulant, tot i que no amb la mateixa virulència que mesos enrere. Per això ha demanat prudència a la ciutadania. "El virus continua circulant i ho farà durant molt de temps", ha afirmat. I ha explicat que per combatre el covid-19 ara el sistema s'ha de dotar d'un bon mecanisme de "detecció de casos". Segons el seu parer, només així es podrà evitar un nou confinament i una nova aturada del país si hi ha un rebrot.

Per això ha considerat que no es poden fer actes amb grans aglomeracions quan s'acabi l'estat d'alarma, perquè impediria detectar amb exactitud els casos si hi ha un focus de contagi. Ara, ha dit la consellera, el departament està aconseguint fer un rastreig acurat de les infeccions perquè els ciutadans tenen un nombre reduït i localitzat de contactes.

També ha dit que hi ha coses, amb aquesta pandèmia, que han vingut per quedar-se: les mesures higièniques, el distanciament físic i l'ús de mascareta, que el decret de normalitat ja preveu que sigui obligatòria.