D'expulsar 52.000 immigrants a celebrar el Dia de la Reconquesta: les 19 exigències de Vox a Andalusia

Vox ha difós les seves exigències per permetre la investidura del candidat del PP a Andalusia, Juanma Moreno, coincidint amb la primera reunió a Madrid amb el secretari general dels populars, Teodoro García Egea, per encarrilar un acord abans del cap de setmana -com té previst Pablo Casado perquè la investidura sigui el 16 de gener, com a molt tard el dia 20-. I són de màxims. No només manté la petició de derogar totes les lleis relacionades amb la violència de gènere, sinó que en un document amb un total de 19 propostes demana, entre d'altres, acabar amb el terme "realitat nacional" de l'Estatut d'Andalusia, convertir en en el nou dia d'Andalusia el 2 de gener per commemorar "la culminació de la Reconquesta" a Granada, i expulsar almenys 52.000 immigrants.

La reunió entre el PP i Vox ha començat a les 17h després que els populars defensessin la constitucionalitat d'un partit com el liderat per Santiago Abascal i que Ciutadans es desmarqués de les negociacions. "Cs no ha volgut sumar-se a un diàleg tan necessari per al bé d'Andalusia i d'Espanya", ha lamentat la formació ultra en un tuit.

Tot seguit ha difós el document de sis pàgines amb les 19 exigències. Per a Vox, el PSOE no ha fet més fins ara que "encobrir la immigració irregular perquè té la documentació necessària per expulsar 52.000 immigrants il·legals i no la comparteix amb la policia". Per això demana que el nou govern de la Junta de PP i Cs col·labori "amb la policia en la identificació dels immigrants perquè puguin ser expulsats".

PP: "Alguns dels punts són un autèntic despropòsit"

Els populars han respost ràpidament que es tracta d'un "document inacceptable" perquè "diversos dels punts són un autèntic despropòsit". "Amb aquest document Vox ens demostra que no vol un acord", afegeixen fonts populars, advertint que si els d'Abascal no canvien de posició, estaran "menyspreant una oportunitat històrica perquè hi hagi un canvi a Andalusia".

Per a Vox aquest document és la base per començar a negociar el programa del futur andalús. Seguint l'estela del seu discurs xenòfob, considera que cal suprimir "les ajudes als immigrants il·legals" per acabar amb "l'efecte crida", així com il·legalitzar les organitzacions que rescaten persones al Mediterrani.