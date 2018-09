L’independentisme evidencia que no té estratègia comuna

Les diferències dins l’independentisme no només es van fer notar a la manifestació de la Diada i al Parlament, sinó que la manca d’estratègia compartida es va evidenciar aquest dimecres al Congrés dels Diputats. A primera hora del matí el PDECat va pactar una moció amb el PSOE en què s’instava el govern espanyol a dialogar “sense imposicions ni impediments”, però “en el marc de la legislació vigent”. És a dir, dins la llei. Segons fonts del PDECat, el text estava acceptat per ERC i, de fet, al llarg del matí fonts republicanes també transmetien que hi donarien suport perquè anava en la línia del que havien defensat els darrers mesos. Però la moció no va arribar a bon port. A primera hora de la tarda ERC va anunciar a través de Twitter que s’abstenia perquè no estava d’acord que el diàleg fons dins la llei, i al final del dia el PDECat retirava la moció carregant contra el PSOE per haver aprovat al matí al Senat un text amb el PP i Ciutadans en contra de fer un referèndum.

“El PSOE ens ha intentat colar un gol”, va excusar-se la vicepresidenta del partit i diputada del Congrés, Miríam Nogueras, que a les vuit del vespre va atendre els mitjans des de la seu a Barcelona. Nogueras va justificar el canvi de criteri del PDECat per l’actitud del PSOE, que va votar a favor d’un text del PP, esmenat per Ciutadans, en què s’instava el govern a impedir l’ús de fons públics per promoure qualsevol referèndum d’independència. “El PSOE no es pren seriosament el diàleg”, va etzibar Nogueras, que al matí defensava que el diàleg “dins la llei” incloïa el referèndum. La diputada va negar que la decisió de retirar la moció tingués res a veure amb les diferències amb ERC. Fins i tot va dir que no s’havia assabentat que els republicans finalment s’abstenien en la votació. Ara bé, fonts del PDECat admetien que el canvi de criteri havia arribat a mitja tarda, després que els republicans emetessin el seu comunicat. “En democràcia s’ha de poder parlar de tot. El límit és el respecte als drets fonamentals i als principis democràtics. La llei és mutable i no pot ser l’argument per limitar el diàleg. No donarem suport a la moció i treballarem per un diàleg sense condicions ni renúncies prèvies”, va afirmar el partit d’Oriol Junqueras.

Referèndum dins la llei

Tanmateix, des del PDECat asseguraven abans de descartar la moció que des de l’independentisme sempre s’ha defensat que un referèndum dins la Constitució és possible. “Ja ho van dir Pérez Royo o Rubio Llorente”, va reivindicar el portaveu al Congrés, Carles Campuzano, durant la seva intervenció a la cambra espanyola. Un posicionament que també va avalar la portaveu de l’executiu, Elsa Artadi, durant la roda de premsa del Govern de coalició. Per què, doncs, va canviar tot? “Els partits no aguantem la pressió de Twitter”, lamentaven fonts del PDECat després de la retirada de la moció, en al·lusió als nombrosos missatges a les xarxes socials en què criticaven que l’endemà d’una Diada a favor de la independència s’estigués parlant de diàleg dins la Constitució.

Fonts consultades del PDECat asseguren que David Bonvehí i Míriam Nogueras van prendre la decisió a mitja tarda, en contacte amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i l’expresident a Waterloo Carles Puigdemont. Els dos dirigents pressionaven perquè la moció parlés de legalitat “internacional”, referint-se als tractats signats per Espanya que reconeixen el dret a l’autodeterminació.

La CUP també va pressionar perquè no tirés endavant la moció. “Els carrers dimarts parlaven de democràcia, de justícia i autodeterminació. No de l’enèsim intent de la sociovergència d’encaixar les aspiracions populars en un marc autonomista”, van censurar els cupaires a través de Twitter. “Que no tanquin per dalt el que obrim per baix”, afegien els anticapitalistes.

Des del PDECat justifiquen el canvi de criteri per un “cúmul” de circumstàncies: el fet que el PSOE votés amb Cs i el PP al Senat en contra d’un referèndum, la “pressió” dins l’independentisme mateix, i el fet que ERC decidís finalment desmarcar-se de la moció. Aquest darrer punt, admeten des del grup del PDECat a Madrid, pot complicar les relacions amb els republicans al Congrés. “S’ha obert una ferida en la confiança”, asseguren, recordant que ERC porta mesos defensant el diàleg amb el govern espanyol i fins i tot el seu portaveu, Joan Tardà, s’ha mostrat partidari de tornar a portar el referèndum al Congrés -tal com van fer el 2013 Jordi Turull, Marta Rovira i Joan Herrera-.

Durant la seva intervenció a la cambra, Tardà va demanar un “diàleg sense condicions” i que acabi amb un referèndum “que no exclogui ningú”. Va recriminar al president espanyol, Pedro Sánchez, que proposés una consulta sobre l’autogovern que no tenia en compte el “50%” independentista de la població catalana, igual com també va reiterar que els independentistes no podien trobar una solució sense tenir en compte l’altre 50%. “Aquest serà el debat dels pròxims temps. Per tant, ¿com ens podem negar al diàleg?”, va apuntar Tardà. Tanmateix, els republicans van expressar dubtes sobre el sentit del seu vot per la intervenció del diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza. El dirigent socialista, en la seva intervenció, va reivindicar que “no hi pot haver diàleg sense respectar la legalitat” i va considerar que fins ara als independentistes els ha anat “bé” que Mariano Rajoy governés. “Contra Rajoy vivien millor”, va sentenciar.

A finals de juny el PSOE va rebutjar donar suport a una moció que van presentar els republicans per un “diàleg sense condicions amb Catalunya”, ja que els socialistes no acceptaven que s’incorporés la paraula “diàleg bilateral”. En canvi, en el text d’ahir pactat amb el PDECat el PSOE sí que acceptava una referència explícita. “El Congrés dels Diputats insta el govern a obrir un procés de diàleg polític amb el Govern de Catalunya en el qual tots dos puguin defensar les seves idees, aspiracions i projectes lliurement, sense imposicions ni impediments”, deia la primera part de la moció.

Fonts del PDECat, malgrat haver retirat la moció, valoraven el contingut del text. “És molt més del que s’havia aconseguit en cinc anys al Congrés”, lamentava un dels diputats del grup consultats, partidari de mantenir-lo.

Retrets entre PP, PSOE i Cs

L’independentisme, però, no va ser l’únic bloc on aquest dimecres van aflorar els retrets. El PP i Ciutadans van protagonitzar durs atacs contra el PSOE, a qui van acusar d’“agenollar-se” davant l’independentisme just després de la manifestació de la Diada. La senadora del PP Clara San Damián, durant el debat sobre la moció a favor de la unitat d’Espanya, va culpar els socialistes del Procés, mentre que la representant de Ciutadans, Lorena Roldán, va advertir que la “sobirania nacional” està en “perill” i que és “més necessari que mai” defensar la Constitució.

Amb tot, el Congrés afronta aquest dijous una altra sessió plenària en què, si el PDECat no hagués retirat la moció, segurament l’haguessin tombat els vots de PP i Ciutadans. Sense el suport d’ERC, els vots del PSOE, Podem, el PDECat i el PNB eren insuficients. Un cop més després de les eleccions del 21 de desembre, l’independentisme evidencia la falta d’estratègia comuna a l’espera del judici contra l’1-O.