L'independentisme expressa el seu suport a Junqueras i carrega contra la "degradació democràtica" de l'Estat

Després de la decisió del Tribunal Suprem sobre l'exvicepresident Oriol Junqueras, Esquerra ha rebut els suports d'altres partits i dirigents de l'independentisme davant del que consideren una "degradació democràtica" de l'Estat. Un dels primers ha sigut el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha rebutjat la resolució de l'alt tribunal i ha exigit la "llibertat immediata" del líder d'Esquerra. Amb l'exigència, també, que l'exvicepresident pugui acudir dilluns a Estrasburg en el primer ple del nou període de sessions del Parlament Europeu.

"Junqueras és un eurodiputat i ha de ser-hi", ha argumentat Torra en declaracions a l'ACN i TV3, abans d'afirmar que les resolucions del Suprem són "impensables" en altres estats europeus. De fet, a parer seu, la decisió d'aquest dijous és una "prova més" de la involució de drets a Espanya. Els pronunciaments de tribunal, ha continuat, suposen una "conculcació dels drets polítics" del líder dels republicans, i, segons ha reblat el president els magistrats del Suprem, "han decidit no acatar i desobeir" el TJUE –que va reconèixer-li la immunitat un cop va ser proclamat electe.

Un tribunal espanyol que no acata la justícia europea. La preocupació creix arreu d'Europa per la degradació democràtica de l'Estat espanyol. Espanya ha de respectar el TJUE i @Junqueras ha de ser dilluns a Estrasburg amb la resta d'eurodiputats. https://t.co/nUvyHuR7lp — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 9, 2020

En la mateixa línia s'hi ha afegit l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que, a diferència de Junqueras, sí que podrà acudir a l'Eurocambra basant-se en el pronunciament del TJUE. Bèlgica, un cop coneguda la decisió del tribunal europeu, va decidir deixar en suspens l'euroordre que pesava sobre ell i l'exconseller Toni Comín, que també prendrà possessió com a eurodiputat de JxCat dilluns que ve. Mostrant el seu suport al líder d'Esquerra, Puigdemont ha definit com a "gravíssim error" de l'Estat l'última decisió del Tribunal Suprem. "De ridícul en ridícul fins al col·lapse final", ha conclòs. De fet, fins ara l'Eurocambra havia tractat els tres casos de la mateixa manera: els havia reconegut com a membres del Parlament en les comunicacions internes i també els havia reservat una bústia com a eurodiputats. Demà, divendres, l'Eurocambra haurà de decidir si manté aquestes atribucions a Junqueras després de la notificació de la resolució del Suprem.

Gravíssim error, altre cop, de l'Estat espanyol. De ridícul en ridícul fins al col·lapse final: Oriol @junqueras és eurodiputat i acabarà exercint-ne, i qui pot quedar inhabilitat és un Estat que permet una desobediència tan flagrant dels tribunals europeus. https://t.co/4SpiIwHQzS — Carles Puigdemont (@KRLS) January 9, 2020

Pel que fa a la CUP, ha sigut la diputada al Congrés Mireia Vehí l'encarregada d'expressar-li el suport. La cupaire ha demanat treballar per una taula internacional per la "autodeterminació i l'amnistia" després de la decisió del Suprem de rebutjar excarcerar el líder d'ERC, Oriol Junqueras. "Una nova decisió judicial que mostra els pilars amb els quals se sustenta l'Estat", ha criticat en un apunt a Twitter. Vehí ha defensat que "és més necessari que mai treballar per una taula internacional a favor de l'autodeterminació i l'amnistia com a eixos actuals del «No passaran»".

Una nova decisió judicial que mostra els pilars amb els que se sustenta l'Estat. És més necessari que mai treballar per una taula internacional en favor de l'autodeterminació i l'amnistia com a eixos actuals del "No Passaran" — Mireia Vehí (@Mireia_veca) January 9, 2020

La decisió del Tribunal Suprem també ha indignat el cap de files dels comuns al Congrés de Diputats, Jaume Asens. "El braç judicial de la dreta segueix actuant com si Espanya fos el seu mas i no formés part d'Europa", ha afirmat a través d'una piulada a Twitter. En aquest sentit, Asens recorda: "Junqueras és eurodiputat, i el mandat de Luxemburg, vinculant".

Manifestació de l'ANC dilluns al TSJC

Les entitats també han mogut fitxa. Jordi Cuixart, president d'Òmnium, ha reaccionat a la resolució del Tribunal Suprem que anul·la la immunitat d'Oriol Junqueras afirmant que la justícia espanyola "implosionarà més d'hora que tard" i que Europa té "l'obligació de reaccionar". En una publicació al seu compte de Twitter, Cuixart ha afegit des de la presó de Lledoners que els tribunals espanyols "no s'obeeixen ni a ells mateixos".

La justícia espanyola ja no s'obeeix ni a ella mateixa, més d'hora que tard implosionarà. Europa té l'obligació de reaccionar pic.twitter.com/YJGTNVo6ow — Jordi Cuixart (@jcuixart) January 9, 2020

També n'ha parlat el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, que ha anunciat que des d'Òmnium es comprometen a impulsar una resposta, "ara sí, ferma i unitària", que aglutini "tota la ciutadania", informa Cesc Maideu. "Cal que ens senti Europa", ha afirmat. Mauri, en una atenció als mitjans a la seu d’Òmnium, ha considerat que la justícia espanyola està "fora de la legalitat" i ha demanat l'"empara de les institucions europees". L'ANC, per la seva banda, impulsa una manifestació dilluns a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per protestar contra la decisió del Suprem.