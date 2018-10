L'independentisme torna a exigir la llibertat dels Jordis un any després del seu empresonament

Un any després de l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, l’independentisme torna a sortir al carrer per exigir llibertat a un sistema judicial en què no confia. Però avui, la concentració és diferent de la cassolada que milers de persones van improvisar des dels seus balcons a tot Catalunya només uns minuts després de la decisió de la jutge d’empresonar els líders d’ANC i Òmnium; i distinta del mar d’espelmes que l’endemà va inundar el centre de Barcelona, deixant un rastre de cera a l’asfalt. La commoció regnava llavors entre la ciutadania, corpresa per l’existència dels primers presos polítics del Procés. Avui l'ambient és propi d’un moviment que ha hagut d’aprendre a conviure amb l’empresonament dels seus dirigents. Una realitat que, malgrat tot – el pas dels mesos, i les desenes de manifestacions per demanar que els presos tornin a casa– continua negant-se a acatar.

"Un any de vergonya, un any de dignitat. No ens aturarem!", resa el lema de la protesta, convocada per l’ANC i Òmnium, que té lloc aquest vespre a la Plaça de Catalunya. Centenars de persones han sortit al carrer per commemorar l’empresonament dels Jordis, processats pel delicte de rebel·lió. Aquesta vegada – de la mateixa manera que en ocasions anteriors les decisions dels tribunals europeus sobre l’extradició dels exiliats han carregat l’independentisme d’arguments– el sobiranisme reitera el seu rebuig a mantenir els Jordis en presó preventiva recolzat pel recent posicionament d’Amnistia Internacional, que dilluns va titllar d’"injustificable" la privació de llibertat de tots dos dirigents, considerats per la jutge de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, líders del "tumult" del 20 de setembre davant de la conselleria d’Economia, i als quals el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va processar afegint la implicació de l’ANC i Òmnium en l’organització de l’1-O.

"Ho tornaríem a fer", ha reivindicat Cuixart en un missatge des de la presó: "Hem exercit el dret legítim a la manifestació, a la dissidència i a l’autodeterminació". En un dia per a fer balanç, l’encara líder d’Òmnium –l’únic pres que no s’ha vinculat a cap partit– també ha estat crític amb la divisió entre partits sobiranistes, a qui ha demanat en una entrevista a TV3 "unitat". "Prou de retrets", ha asseverat: "El sobiranisme a peu de carrer està unit com sempre i potser degut a la repressió més i tot". Sànchez, per la seva banda, ha recordat el dolor que ha provocat el seu empresonament als seus éssers estimats: "Vaig prendre plena consciència que no patiria jo el càstig més sever, sinó la meva família", ha lamentat.