Els independentistes d'ICV demanen accelerar el judici del Procés i que l'Estat amnistiï els condemnats

Compromís per la Independència, el sector independentista d'ICV, demana "accelerar" el judici contra els dirigents independentistes i també els que es puguin derivar dels casos contra agents de cossos i forces de seguretat. En el cas del que s'investiga al Tribunal Suprem, sostenen que si es produeixen sentències inculpatòries contra els activistes socials i líders polítics, el govern espanyol prevegi la fórmula de l'amnistia per "recuperar la normalitat social i democràtica i establir les bases d’un nou cicle marcat pel diàleg i la negociació política".

A través d'un comunicat, els militants ecosocialistes que volen la independència assenyalen també que l'1 d'octubre del 2017 no hi va haver un referèndum d'autodeterminació. "La mobilització política que va tenir lloc no reunia, segons els observadors internacionals convidats pels mateixos organitzadors, unes mínimes garanties democràtiques exigibles perquè ho arribés a ser, perquè l’Estat es va ocupar prou de frustrar aquesta possibilitat abans i durant aquell dia", continuen.

En aquest sentit, consideren que l'1-O va ser una mobilització "històrica i exemplar", en què es va demostrar una "força i capacitat d’organització que van ser contestades amb violència policial

injustificada". "La judicialització posterior ha empantanegat qualsevol sortida negociada al pols independentista, que no recularà de cap de les maneres", afegeixen.

Un Pacte Nacional per la Democràcia

Davant d'aquest escenari, Compromís per la Independència destaca que cal recuperar la unitat de la immensa majoria del poble català a favor del dret a

decidir, i que s'hi inclogui la reivindicació de propostes que permetin anar més enllà en la necessària reconstrucció democràtica". "Articular aquesta fortalesa política en un nou espai que podríem denominar Pacte Nacional per la Democràcia", conclou el col·lectiu.