Els comuns donen "pressa" als independentistes i demanen que hi hagi Govern abans de Setmana Santa

Comença a acabar-se a la paciència a Catalunya en Comú. Després de tresos mesos de les eleccions del 21 de desembre, la portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, ha instat els partits independentistes a desencallar la investidura en un termini de dues setmanes, abans de Setmana Santa. "Esperem que no estiguin pensant en marxar de vacances al seu xalet de la Cerdanya", ha subratllat Alamany, que ha assegurat que hi ha "pressa" perquè es configuri un Govern a Catalunya. Si no ho aconsegueixen, es demostrarà que estan "inhabilitats per governar", ha apuntat.

Malgrat tot, els comuns continuen cedint la iniciativa a JxCat, ERC i la CUP i es desmarquen de la possibilitat de jugar algun tipus de paper en la investidura. Preguntada per si el seu grup mourà fitxa si no hi ha Govern abans de Setmana Santa, Alamany ha assenyalat que els independentistes estan "pendents de Jordi Sànchez" -dimarts demanarà la seva llibertat davant la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem- i ha confiat que "a partir d'aquí es desencalli la investidura". . En aquest sentit, ha reiterat que hi ha un "pacte a porta tancada" que diu que el president ha de ser de JxCat i que els comuns no el votaran a favor.

Alamany ha adreçat aquest missatge després que El Confidencial publiqués que el Tribunal Constitucional podria activar el rellotge de la investidura. La portaveu de la confluència d'esquerres ha destacat la necessitat "d'arromangar-se" per evitar una actuació del TC i ha optar per actuar amb "intel·ligència" per anticipar-se. "El rellotge corre per a la gent", ha subratllat Alamany, que ha recordat les manifestacions de la marea pensionista i en defensa de l'escola catalana d'aquest cap de setmana.

La qüestió de confiança, un 'dejà vu'

Alamany ha rebutjat també la proposta que JxCat ha fet a la CUP per guanyar els seus vots a la investidura. Segons la portaveu de CatComú, una qüestió de confiança és un "dejà vu" i una constatació que la "història es repeteix", i ha recordat que en l'anterior legislatura Carles Puigdemont ja es va sotmetre a aquest mecanisme. En un missatge adreçat als cupaires, Alamany ha parafrasejat Karl Marx: "El que primer és una tragèdia després és una farsa".

Paral·lelament, el líder dels comuns, Xavier Domènech, ha qualificat de "delirant" que l'independentisme tracti de "mer autonomisme" la recuperació de l'autogovern. "Quan uns es pensa que és una cosa menor, crec que ha perdut absolutament el nord", ha afegit en una entrevista a Catalunya Ràdio.