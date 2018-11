Malestar al PP per la decisió de Pastor d'esborrar de l'acta del Congrés l'expressió "colpista"

El Partit Popular no ha encaixat bé que la presidenta del Congrés, l'ex ministra del PP Ana Pastor, hagi demanat que no s'utilitzin a l'hemicicle les paraules "colpista" i "feixista" si s'usen com a insult. Pastor ha decidit aquest dimecres retirar de l'acta les dues expressions. "La paraula no es pot utilitzar per a insultar", ha recriminat Pastor.

És habitual que parlamentaris del PP i de C's anomenin "colpistes" els diputats dels partits independentistes catalans i es refereixin sense complexos com a "cop d'estat" a la declaració d'independència que va fer el Parlament de Catalunya del 27 d'octubre de 2017. "Què va ser si no, un cop d'Estat?", es preguntaven fonts del PP.

Com a resposta, diputats catalans també es refereixen als populars i als parlamentaris de C's com a "feixistes". "Cada vegada que vostès em diguin colpista jo els diré feixistes", ha dit el diputat d'ERC Gabriel Rufián durant la sessió de control repetint la frase que havia dit dimarts el líder dels republicans al Congrés, Joan Tardà. La sessió de control ha començat a primera hora amb una enganxada entre Rufián i el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que ha acabat amb l'expulsió del republicà de l'hemicicle.

El PP es reafirma

La reprimenda de Pastor ha creat malestar a les files del PP. S'ha vist com una desautorització a una expressió que utilitzen pràcticament a cada sessió plenària. Després de la decisió de la presidenta del Congrés de reitrar de l'acta les dues paraules, diputats populars han deixat clar que no renunciaran a referir-se als diputats d'ERC i del PDECat com a "colpistes". "No compartim la decisió", ha assegurat el vicesecretari d'Organització del PP, Javier Maroto. El dirigent popular ha explicat que el seu partit portarà el cas a la Mesa del Congrés per analitzar-lo perquè considera que dir "colpistes" als polítics que estan a la presó pel que va passar fa un any "és un fet cert".

La portaveu del PP, Dolors Monteserrat, ha defensat l'actuació de la presidenta del Congrés però ha s'ha reafirmat en l'expressió. "És una realitat absoluta" que els fets ocorreguts al Parlament de Catalunya fa un any van ser "un cop d'Estat", tot i que l'ex ministra de Sanitat s'ha compromès a "no faltar el respecte ni insultar". Fonts del PP insistien després de la sessió de control en que "no hi ha cap problema en dir colpistes als colpistes".

Des dels Socialistes, aplaudeixen la decisió de Pastor perquè contribuirà a calmar els ànims al Congrés. "Tot el que sigui rebaixar la tensió ens sembla bé", afirmaven fonts del PSOE.