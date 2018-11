Rufián s'enganxa amb Borrell i és expulsat de l'hemicicle del Congrés

La presidenta del Congrés de Diputats, Ana Pastor, ha expulsat aquest dimecres de l'hemicicle de la cambra baixa el diputat d'ERC Gabriel Rufián després d'haver-se enganxat amb el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell. Rufián li ha etzibat a Borrell que era "el ministre més indigne de la història de la democràcia", "un 'hooligan'" i "una vergonya per al seu grup parlamentari".

Finalitzat el seu torn de paraula, i després de la intervenció de Borrell, que li ha dit al diputat que "en les seves paraules només hi ha serradures i fems", tota la tribuna del PSOE s'ha aixecat per aplaudir Borrell.

Pastor ha cridat a l'ordre tres vegades Rufián, però ell n'ha fet cas omís. La presidenta del Congrés, posteriorment, l'ha expulsat de l'hemicicle de la cambra baixa. Un cop Rufián ha marxat, tots els diputats d'ERC, entre els quals Tardà, han sortit de la sessió com a mostra de suport.

La presidenta del Congrés ha asseverat que retirarà del diari de sessions del Congrés les paraules "colpista" i "feixista". De manera que quan algú les llegeixi no hi siguin. Pastor ha criticat que "no s'està utilitzant bé la paraula" que "han donat els espanyols" a aquesta cambra. A més, no deixarà fer servir aquestes paraules dins l'hemicicle si s'utilitzen per insultar.

Sobre l'escopinada, la mesa del Congrés estudiarà els fets i, si es confirmessin, posteriorment estudiarien si s'apliquen sancions.

Borrell: "Aquest no és un lloc on s'escupi"

En el moment de la sortida, Borrell ha asseverat que "aquest no és un lloc on s'escupi". El ministre, en declaracions als passadissos del Congrés, ha reiterat que un diputat li havia escopit. "Aquestes coses no haurien de passar", ha dit, i ha elogiat la intervenció de la presidenta, que, a parer seu, "ha controlat molt bé la situació".

Quan li han preguntat qui l'ha escopit, Borrell ha assegurat que "no l'ha pogut identificar", però ha dit: "Un d'ells [diputats d'ERC] s'ha girat i m'ha escopit". "L'insult permanent com a únic argument s'ha de desterrar de la cambra", ha sentenciat, i ha assegurat que ell, en cap moment, ha insultat amb les seves paraules Rufián.

ERC desmenteix les paraules de Borrell

El líder d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha negat taxativament que cap diputat del grup hagi escopit Borrell: "És fals i ell ho sap". De fet, a les imatges gravades dels diputats republicans abandonant l'hemicicle no s'aprecia cap escopinada. "Instem els serveis de les càmeres que es posin a disposició de la premsa", ha sentenciat Tardà, que, a més, ha dit que exigiran a Borrell "que rectifiqui".

Tardà, dolgut pels insults i desqualificacions que els diputats d'ERC reben al Congrés, als quals sovint acusen de "colpistes", ha assegurat que "no es pot acusar un partit democràtic de colpista" i ha demanat "l'empara de la presidenta" del Congrés, Ana Pastor, perquè no es tornin a repetir "aquestes desqualificacions". "No podem més", ha insistit.