La CUP ratifica el seu no a Sánchez i demana que no es fiqui el partit "al mateix sac" que VOX

La CUP, aquest diumenge ho ha ratificat, votarà en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Durant el debat d'investidura, la portaveu del partit al Congrés, Mireia Vehí, ha explicat que el seu no al candidat socialista respon a que el PSOE rebutja el dret d'autodeterminació. "No és una quimera dels independentistes. És un drets dels pobles", ha subratllat Vehí, que ha reivindicat a la cambra baixa "amnistia, autodeterminació i drets" per a Catalunya. La portaveu ha demanat que tot i la seva negativa a donar suport a Pedro Sánchez, tal com farà la triple dreta, no es posi la CUP "al mateix sac" que Vox i el PP. "Ja he explicat els motius del nostre no", ha insistit.

Tot i el seu no a a la investidura, la diputada de la CUP ha valorat "positivament" que tant Sánchez com el líder del Podem, Pablo Iglesias, parlessin aquest dissbate, durant la primera jornada del debat d'investidura, de "fer política" i de "deixar enrere" la judicialització del Procés. En qualsevol cas, Vehí ha considerat "inviable" l'acord de govern entre els socialistes i el partit lila perquè se sotmet a l'equilibri pressupostari de Brussel·les.

La CUP també considera que l'acord per a la investidura entre el PSOE i ERC té "poc recorregut" i en desconfien perquè el diàleg entre governs que inclou l'acord no és viable "sense qüestionar el règim del 78". Tot i això, Mireia Vehí ha puntualitzat que la CUP és al costat del "diàleg i les urnes" i que, més enllà dels "mals auguris", desitgen que "encertin".

La diputada independentista també a fet seva la crítica d'EH Bildu qualificant com a "autoritari" el discurs del rei després del referèndum de l'1 d'octubre i ha preguntat a Sánchez si retirarà les condecoracions "als comandaments que van apallissar el nostres poble". Vehí ha assegurat que Espanya viu en "l'excepcionalitat" per la situació dels migrants, el preu de l'habitatge i la precarietat, però "sobretot per la naturalesa de l'aparell policial i judicial de l'estat".