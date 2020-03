El Congrés suspèn l'activitat després que Ortega Smith hagi donat positiu pel coronavirus

El Congrés de Diputats ha decidit aquest dimarts suspendre l'activitat parlamentària durant una setmana pel coronavirus. La cambra també ha tancat la llar d'infants i ha anunciat més mesures, com ara fomentar el teletreball, les acreditacions adhesives d'un sol ús i la disposició de gel hidroalcohòlic per extremar la higiene i evitar contagis a les zones comunes. L'única compareixença que es manté és la del ministre de Sanitat, Salvador Illa, prevista per dijous a la tarda.

La decisió s'ha pres després que almenys un diputat de Vox, el número dos de la formació, Javier Ortega Smith, hagi donat positiu en la prova del coronavirus. Arran d'això, el partit d'extrema dreta ha ordenat a tots els seus diputats que treballin des de casa per evitar més infeccions. Vox va celebrar el seu congrés per reelegir Santiago Abascal diumenge passat al Palau d'Esports de Vistalegre, al barri de Carabanchel de Madrid, que podria ser el focus de la infecció. El partit aprofita la infecció d'Ortega Smith per demanar mesures més dràstiques: que es tanquin fronteres i es cancel·lin els vols a Itàlia –una mesura que ja ha aplicat el govern espanyol– i la Xina.

La formació ha explicat en un comunicat que, tot i que es va plantejar suspendre l'acte de Vistalegre, finalment va tirar endavant perquè el govern espanyol permetia la celebració de manifestacions, partits de futbol i actes religiosos a tot l'Estat. El partit ultradretà considera que "hauria sigut irresponsable generar alarma", però afegeix que no pot ocultar que va ser un error, pel qual demana perdó. En aquest sentit, ha culpat el govern espanyol d'anteposar "l'agenda propagandística" a "la salut dels espanyols", i ha lamentat haver-se'l cregut.

Pel que fa a la manifestació del 8-M, celebrada el mateix dia que el congrés a Vistalegre, Vox ha apuntat que els "era difícil creure que els responsables de gestionar la crisi sanitària i la coordinadora del comitè interministerial sobre el coronavirus, Carmen Calvo, fossin en una manifestació amb milers de persones". També ha assegurat que els "alarma veure fotografies de membres del govern amb guants de làtex a la manifestació", cosa que segons la formació demostra que "el govern sabia l'abast de l'amenaça" i "no va fer res per contenir-la".

La primera mesura adoptada per Vox arran del contagi de Javier Ortega Smith és que els diputats treballin des de casa, "des d'on controlaran aquest govern irresponsable que juga amb la vida dels espanyols". També sol·licita la suspensió de les sessions parlamentàries "fins que les autoritats sanitàries afirmin que han recuperat el control". Finalment, la formació ha aprofitat l'avinentesa per exigir "el tancament de vols d'Itàlia i la Xina".

El número dos de Vox no és un cas aïllat de representants polítics europeus afectats per la malaltia. El ministre de Cultura francès, Franck Riester, també s'ha contagiat i s'inclou dins el grup de fins a cinc diputats francesos que han donat positiu a les proves de Covid-19. Qui també ha donat positiu és el líder del Partit Democràtic italià, Nicola Zingaretti, que està en aïllament domiciliari. El president del Parlament Europeu, David Sassoli, també ha decidit posar-se en quarantena a la seva residència de Brussel·les com a mesura de precaució, després de passar el cap de setmana a Itàlia, segons informa Júlia Manresa.

Pel que fa als Estats Units, augmenta l'especulació sobre el president Donald Trump, que va viatjar a l'avió presidencial Air Force One amb dos congressistes exposats al virus i que ara estan en quarantena. El vicepresident Mike Pence, designat per ocupar-se de la crisi, es va negar dilluns a aclarir als periodistes si Trump s'havia fet la prova.