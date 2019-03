Jordi Sànchez, proposat com a cap de llista de JxCat a les generals

El president de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, en presó preventiva i que està sent jutjat al Tribunal Suprem, ha estat proposat com a cap de llista de JxCat per a les eleccions generals del 28 d'abril, si bé encara no hi ha acord amb el PDeCAT per a una candidatura conjunta.

La proposta arriba un dia després que ERC anunciés que el seu cap de llista el 28A serà el seu president, Oriol Junqueras, també empresonat per l'1-O i jutjat al Suprem per la causa del procés, el que augura un duel entre els dos presos per l'hegemonia del vot independentista a les eleccions generals.

La Crida ha anunciat en un comunicat que sotmetrà la proposta de Sànchez com a cap de llista a una consulta vinculant entre les seves bases, que s'inicia aquest divendres a la tarda i finalitza dissabte a les 19.00 hores, amb la pregunta següent: "Consideres oportú que Jordi Sànchez encapçali la candidatura de Junts per Catalunya per la circumscripció de Barcelona al Congrés?".