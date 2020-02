EN DIRECTE: Baena utilitza l'Enfocats per sostenir que els Mossos eren una "estructura d'estat" al servei del Procés

El tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, instructor policial de l'1-O, que va qualificar al Suprem com "període d'insurrecció" el viscut a Catalunya des del 20 de setembre del 2017 fins a la aplicació del 155, s'erigeix com un dels testimonis de càrrec més destacats contra Josep Lluís Trapero i l'excúpula d'Interior, a judici a l'Audiència Nacional. Com ja va fer al Suprem, Baena torna a comparèixer sense mostrar el seu rostre. A la primera part de l'interrogatori, ha utilitzat el document Enfocats per situar els Mossos com una de les "estructures d'estat" configurades i que era "necessària" per al nou país independent. A preguntes del fiscal Pedro Rubira, el testimoni ha recuperat aquest powerpoint apòcrif que per al Suprem no va merèixer ni una menció a la sentència del judici als líders independentistes, així com l'agenda Moleskine atribuïda a l'exsecretari de Vicepresidència Josep Maria Jové.

A banda del ja conegut Enfocats, però, Baena ha centrat el seu relat en una carta interna de Trapero al cos del 12 de novembre de 2015, com a reacció a la instrucció de l'aleshores fiscal en cap de l'Audiència Nacional, Javier Zaragoza, que va habilitat Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos per investigar l'independentisme a les portes de l'aprovació de la declaració de ruptura del 9 de novembre de 2015 al Parlament. En aquesta missiva, Trapero donava un missatge de "tranquil·litat" als agents i comunicava que totes les investigacions que tinguessin a veure amb aquesta instrucció del ministeri públic relativa a la possible comissió d'un delicte de sedició, se centralitzessin en la seva figura. Per a Baena aquest moviment de Trapero constitueix l'inici de "l'adaptació, la redimensió i orientació" del cos al servei del Procés, fet que es preveu a l'Enfocats, ha explicat, tot i que també ha admès que a l'agenda Moleskine se subratllava que els Mossos complirien amb la legalitat. La Fiscalia ha assegurat que desconeixia l'existència d'aquesta carta i ha sol·licitat aportar-la, però el tribunal ho ha desestimat per vulneració del dret de defensa.

En la seva compareixença al Suprem va relatar un ambient de "polvorí" a Catalunya a causa de les concentracions davant les casernes de la Guàrdia Civil, els hotels on s'allotjaven els agents desplaçats i els llocs on les forces estatals realitzaven escorcolls. La seva declaració també va estar marcada pel seu perfil anònim de Twitter, el compte @maquiavelo1984 i el pseudònim de Tácito, des del qual es criticava a dirigents polítics catalans. "No sóc propietari d'aquest compte", va assegurar contundent el tinent coronel.