La irreconciliable relació entre Trapero i Baena

Cap de la unitat de policia judicial a Catalunya de la Guàrdia Civil des del 2007, el tinent coronel Daniel Baena és el cervell de la investigació del Procés i l'autor de bona part dels informes que han servit per fer seure Josep Lluís Trapero davant un tribunal acusat de rebel·lió. Però hi va haver un temps en què, lluny de la distància que exhibeixen ara el tinent coronel i el major dels Mossos, hi havia sintonia entre tots dos. Trapero i Baena havien coincidit en jornades formatives, en actes institucionals i, sobretot, havien sigut interlocutors cada vegada que els dos cossos havien de sumar forces en una investigació criminal per ordre d’un jutjat, especialment quan Trapero liderava la comissaria d’investigació criminal.

Aleshores, veure'ls junts en un mateix acte abans de la investigació del Procés no era estrany. Baena havia participat en alguna de les jornades formatives a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, com ara la dedicada al tràfic d’éssers humans el 2013, on va fer especial èmfasi en la bona coordinació entre els dos cossos per lluitar-hi. Mig any abans, Trapero i Baena també havien coincidit en unes altres jornades organitzades per la Universitat de Barcelona i l’Oficina Antifrau sobre la lluita contra la corrupció. Més enllà de la relació entre tots dos, el major dels Mossos era un comandament apreciat dins l’institut armat, que l’havia condecorat dues vegades amb la Creu de l’Orde del Mèrit amb distintiu blanc.

Al llibre L’encàrrec (Destino), Xavier Melero, l’advocat de l’exconseller d’Interior Joaquim Forn, aporta detalls sobre com ha canviat la relació entre tots dos i com va començar a trencar-se arran del procés penal contra uns guàrdies civils a qui es va acusar de falsejar un atestat de drogues. És una de les potes del cas Macedònia, que investiga la presumpta connivència entre policies de diferents cossos i narcotraficants. Segons Melero, que defensava en aquell cas un oficial de la Guàrdia Civil, aleshores Baena li va descriure Trapero com "el millor policia de Catalunya" i es va mostrar convençut que si testificava en el cas ho faria favorablement als agents de l'institut armat. Però quan el penalista es va entrevistar amb el major per sondejar-lo, Trapero va criticar el paper de la Guàrdia Civil iva renunciar a citar-lo com a testimoni. Així ho va transmetre a Baena. S'obria aleshores una escletxa entre tots dos que no ha fet sinó créixer des d'aleshores.

La investigació del Procés ha confirmat el distanciament entre Baena i Trapero. Baena hi va entrar el 2015 i s’hi va capbussar definitivament el gener del 2017 quan va rebre l’encàrrec de la investigació sobre l’1-O del jutjat número 13 de Barcelona, la base de la macrocausa del Tribunal Suprem i de la que ha acabat processant el major a l’Audiència Nacional. En els seus atestats sobre el 20 de setembre del 2017, els primers que parlaven de sedició, Baena ja posava en dubte l’operació dels Mossos, amb Trapero al capdavant.

Passada la tempesta del judici i amb un cos refent-se de l’embat, el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, va intentar restituir la normalitat de les relacions entre els dos cossos convidant Baena i altres comandaments de l’institut armat al Dia de les Esquadres. Era el juny passat. A l’octubre, pocs dies abans de la sentència del Procés, el cap de la Guàrdia Civil, Pedro Garrido, convidava la cúpula dels Mossos a l’acte de la patrona del cos. Però el seu discurs es va tenyir de referències a Trapero i a la judicialització del Procés, i els comandaments de Mossos van abandonar l’acte abans que acabés. No va ajudar a l’intent de recosir relacions, que encara continua.