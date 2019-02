L’Audiència Nacional debat si pot jutjar l’excúpula d’Interior

L’Audiència Nacional (AN) afronta l’assaig general del judici a l’excúpula d’Interior i dels Mossos. Si fa un mes i mig el Tribunal Suprem debatia si era competent per jutjar els líders independentistes, en el que va ser la primera vista pública entre el tribunal que jutjarà a partir de la setmana que ve els presos polítics i les seves defenses, aquest dimarts a les 10.30h és el torn del tribunal que té previst jutjar després de l’estiu el major dels Mossos Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana, l’exsecretari general d’Interior Cèsar Puig i l’exdirector general de la policia catalana Pere Soler pels delictes de rebel·lió i sedició, segons l’escrit de la Fiscalia, pels quals s’enfronten a penes de presó de fins a onze anys.

La diferència principal amb la vista pública celebrada el 18 de desembre al Suprem és que avui les defenses no aniran a l’una. Llavors tots els advocats dels presos i líders sobiranistes van demanar ser jutjats a Catalunya. Al final el tribunal va acceptar acabar passant el cas dels membres de la mesa i de la cupaire Mireia Boya al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Avui, en canvi, la defensa de Trapero i Laplana, l’advocada Olga Tubau, té la intenció de no formular cap al·legació, segons va informar a l’ARA. És a dir, no es pronunciarà ni a favor ni en contra de la competència de l’Audiència Nacional de jutjar els seus clients pels delictes de rebel·lió i sedició. Sí que ho qüestionaran la resta de defenses. La vista pública, en què no compareixerà cap acusat -no és necessari-, se celebra a petició de l’advocat de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas. A la demanda s’hi va adherir el lletrat de Soler.

Cuevillas -també representant de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont- assegura que l’Audiència Nacional no té competència per jutjar l’excúpula dels Mossos i d’Interior per rebel·lió perquè la jutge instructora, Carmen Lamela, els va processar per sedició i organització criminal. En l’escrit de peticions a la sala, recorda que Lamela només es va mostrar competent per assumir el delicte de rebel·lió quan va admetre la querella de la Fiscalia General de l’Estat, just després del referèndum de l’1-O. Després va accedir a passar la major part de la causa al Suprem -tot el que tenia relació amb la rebel·lió- i va continuar instruint la causa per un delicte inferior, el de la sedició. Cuevillas assenyala també que hi ha “pràcticament un consens unànime entre la comunitat científica” sobre la falta de competència de l’Audiència Nacional.

Estava previst que la vista coincidís amb l’inici del judici al Procés al Suprem. Però l’ajornament fins al 12 de febrer ha acabat donant protagonisme al debat a l’Audiència Nacional. El tribunal que té previst jutjar Trapero està integrat per tres magistrats i té majoria progressista. El presideix, però, Concepción Espejel, casada amb un coronel de la Guàrdia Civil i apartada del judici del cas Gürtel per l’afinitat que se li atribueix amb el PP. No se la va apartar, però, del judici als joves d’Altsasu, tal com havien demanat les defenses.

Investigació de dos mossos més

En paral·lel, dilluns l’Audiència Nacional va tornar a avalar la investigació per encobriment dels dos mossos que acompanyaven Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya. Els policies argumentaven que els fets van tenir lloc en un altre estat i no es donen els requisits per ser investigats a Espanya, ja que no són delicte a Alemanya i la fiscalia no ha presentat querella.