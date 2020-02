La defensa de Trapero demana invalidar la declaració d'un guàrdia civil proposat per la Fiscalia

La compareixença de l'agent de la Guàrdia Civil amb TIP R77175H havia de ser una declaració breu en el judici contra Josep Lluís Trapero a l'Audiència Nacional sobre l'escorcoll a una nau de Bigues i Riells els dies previs al referèndum. Però s'ha allargat durant hores perquè el fiscal Miguel Ángel Carballo l'ha interrogat sobre correus electrònics del major. El testimoni ha parlat de correus que no consten en els informes policials –sí que són a la causa, però sense analitzar–, sobre els quals Trapero no va ser interrogat. Ni tan sols es pot constatar si el major en el seu moment els va llegir. Per aquest motiu, la seva advocada, Olga Tubau, ha demanat invalidar la declaració del compareixent, que s'ha abonat a la tesi de l'alineació dels Mossos amb l'1-O per la via dels correus que el major intercanviava amb els seus caps polítics.

"No es pot pretendre que la defensa analitzi 2.800 correus si a instrucció no se'n fa cap pregunta. No estan documentats i apareixen ara. Això genera indefensió", ha dit Tubau, que ha advertit que eventualment presentarà els recursos corresponents per al·legar aquesta suposada vulneració del dret de defensa. Tanmateix, la lletrada ha interrogat el compareixent sobre els correus –com a mesura de prevenció per si no s'invalida– i ha provat d'assenyalar tots els casos en què Trapero no responia els correus que rebia o bé no es podia inferir la presumpta connivència amb el Govern. El relat ha estat pràcticament calcat al que ja va fer el secretari dels atestats policials, el número dos del tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena.

Duresa contra els Mossos

L'advocada de Trapero també ha entrat a debatre amb guàrdies civils que van participar en escorcolls del 20 de setembre. Especialment amb el que va participar en la detenció de l'ex secretari general de Vicepresidència Josep Maria Jové, que va tenir complicacions a la sortida del domicili per la concentració de persones. L'agent amb TIP K47019K ha sigut especialment dur amb els Mossos, de qui ha recriminat que no van fer cap "actuació significativa" per complir amb la instrucció 2 de la Fiscalia Superior de Catalunya, que ordenava als tres cossos policials que intervinguessin sobre els preparatius del referèndum. "Això és estadística. Eficàcia?", ha preguntat quan Tubau li ha fet saber que la policia catalana havia fet fins a 172 actuacions en virtut d'aquella instrucció del ministeri públic.