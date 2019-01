Uns 2.000 juristes d'arreu del món "retran homenatge a l'estat de dret espanyol" durant el judici de l'1-O

Uns 2.000 juristes de 77 països es donaran cita a Madrid el 19 i el 20 de febrer en el XXVI Congrés Mundial del Dret, una cita en la qual es retrà homenatge a la democràcia i a l'estat de dret espanyol i que coincidirà amb el judici del Procés. És, reconeix el president del congrés, l'advocat Javier Cremades, una coincidència "interessant", ja que mentre determinades persones denuncien que Espanya no és una democràcia plena, "hi haurà una multitud de juristes de primer nivell rendint homenatge a un dels grans estats de dret del món".

El congrés està organitzat per l'Associació Mundial de Juristes (WJA, per les seves sigles en anglès), promoguda en plena guerra freda a Washington per Charles Rhyne, president de l'American Bar Association (col·legi d'advocats nord-americà), i Earl Warren, aleshores president del Tribunal Suprem, buscant combatre l'imperi de la força promovent l'estat de dret. El 1979 el seu congrés mundial es va celebrar a Madrid, explica Cremades, perquè Espanya s'acabava d'incorporar al món de les democràcies i el rei Joan Carles I va presentar la nova Constitució del país.

Quaranta anys després, advocats, jutges i juristes membres d'aquesta organització tornen a la capital espanyola i lliuraran a Felip VI el seu Premi Mundial a la Pau i la Llibertat, amb el qual volen reconèixer la tasca de les "institucions democràtiques espanyoles i el compromís del rei en defensa de la democràcia, enfortint el model constitucional". Amb el títol "Democràcia, Constitució i llibertat", ponents d'arreu del món debatran sobre "l'estat de dret com a garant de la llibertat, el repte de populismes i nacionalismes excloents o els desafiaments de la justícia universal i el multilateralisme".

Entre els convidats en les diferents taules es troben el secretari general de l'Organització d'Estats Americans, Luis Almagro, els exmagistrats del Constitucional María Emilia Casas i Manuel Aragón, l'exministre de Defensa italià Giampolo di Paola, l'exsecretari general de l'OTAN Javier Solana, la filòsofa Adela Cortina i l'exfiscal general de l'Estat Eduardo Torres-Dulce.

La WJA, aclareix Cremades, no és "el club de les democràcies", sinó una associació en la qual es reuneixen juristes de regions molt diferents i en la qual es debat com evolucionar cap a un Estat de dret ple. Acudiran així també a Madrid, per exemple, juristes de la Xina, Rússia o Veneçuela, "un dels forats de l'estat de dret" la crisi del qual serà present en els debats i podria aparèixer en la "declaració de Madrid", amb la qual es tancarà el congrés, assenyala el seu president.