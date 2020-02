La justícia belga decidirà el 18 de febrer si deixa en suspens o anul·la les euroordres de Puigdemont i Comín

La justícia belga decidirà el dia 18 de febrer si deixa en suspens o anul·la les euroordres de detenció contra Carles Puigdemont i Toni Comín. En una vista celebrada aquest dilluns la defensa dels dos exiliats ha sol·licitat que s'anul·li per complet tot el procés perquè consideren que ja tenien immunitat parlamentària des del moment de la proclamació dels resultats de les europees (és a dir el 2 de juliol) mentre que el jutge Pablo Llarena les va emetre a principis de novembre. En canvi, la fiscalia belga en defensa la suspensió. Cal recordar que les euroordres es van emetre a principis de novembre, per tant cinc mesos després que Puigdemont i Comín adquirissin immunitat.

En el cas de l'exconseller de Cultura Lluís Puig, que també està exiliat a Bèlgica però no és eurodiputat, la defensa dels independentistes argumenta que, com que el jutge Llarena va redactar les tres ordres de detenció de manera conjunta, qualsevol decisió ha d'implicar tots tres casos. D'aquesta manera, si s'anul·lés tot el procés també creuen que s'hauria d'anul·lar la de Puig, segons l'estratègia judicial dels exiliats que s'estructura com si fos un dòmino i que va començar a activar-se amb la sentència del TJUE sobre Junqueras. En tot cas, si la justícia belga no anul·la les tres euroordres el dia 18, serà el 24 de febrer quan hi hagi una decisió sobre Puig. La defensa dels exiliats espera que si s'arriba al 24 de febrer la justícia belga entri al fons de la qüestió i opti per elevar qüestions prejudicials que han sol·licitat sobre la presumpta vulneració de drets fonamentals que suposaria tot aquest procés.

Així ho han explicat els advocats a la sortida de la fiscalia de Brussel·les, després d'una vista que s'ha allargat prop de tres hores: "Hi ha dues posicions, la de la fiscalia que diu que el procediment s'ha de suspendre i la nostre que és que el procediment s'ha d'anul·lar perquè van adquirir la immunitat amb efectes retroactius i per tant en el moment que es va dictar l'euroordre i va començar el procés aquí a Bèlgica ja tenien immunitat i per tant tot és nul", ha dit el coordinador de la defensa i vicepresident del Parlament, Josep Costa.

Com han explicat els lletrats, la situació és "inèdita" i "sense precedents". I és que el cas s'ha enrevessat encara més. Al desembre, abans que el TJUE resolgués sobre la immunitat d'Oriol Junqueras, la justícia belga ja va optar per deixar els euroordres "en suspens" mentre s'esclaria si tenien o no immunitat. Després, una vegada va quedar clar que Puigdemont i Comín també estaven emparats per la doctrina Junqueras, de nou es va optar per mantenir-les en suspens. Aquest dilluns qui tenia una vista fixada era l'exconseller Puig, però la defensa dels exiliats argumenta que des del moment en què el jutge Llarena va emetre la seva petició europea de detenció de manera conjunta amb les de Puigdemont i Comín s'han de tractar també com un paquet, així que a la vista també hi han estat citats l'expresident i l'exconseller de Salut.

Així, ¿estan o no suspeses les euroordres de detenció contra Carles Puigdemont i Toni Comín? Es troben en una mena de llimb. Puigdemont i Comín van poder viatjar a Estrasburg (França) al primer ple del Parlament Europeu a principis de gener sense ser detinguts perquè les ordres europees de detenció contra la seva persona no es poden executar des del moment en què tenen immunitat parlamentària. Tot i això, tampoc estan suspeses de manera efectiva sinó que, segons l'advocat Gonzalo Boye, es troben "paralitzades a l'espera d'una decisió judicial". D'aquesta manera s'entén que durant la vista celebrada aquest dilluns les dues parts hagin exposat els seus motius i que es fixi la data del 18 de febrer per decidir.