JxCat i ERC inclouen els partits en la taula de diàleg

Després de dies de negociacions entre JxCat i Esquerra, finalment s’han decidit els membres de la delegació catalana que seran en la primera reunió de la taula de diàleg, que es farà demà a la tarda a Madrid. A diferència de la part espanyola, s’hi han inclòs membres de fora del Govern i perfils clau dels dos grans partits independentistes. El president de la Generalitat, Quim Torra, encapçalarà la comitiva juntament amb el vicepresident, Pere Aragonès, i els acompanyaran els consellers Jordi Puigneró i Alfred Bosch. A partir d’aquí, la delegació va més enllà del Govern, malgrat que l’acord entre el PSOE i ERC era formar una taula entre executius: hi seran Elsa Artadi (JxCat), Marta Vilalta (ERC), l’excap de gabinet de Carles Puigdemont, Josep Rius, i l’ex número dos d’Oriol Junqueras a la conselleria d’Economia, Josep Maria Jové. Una elecció que va generar desconcert ahir a la Moncloa. “Tractant-se d’una taula de diàleg entre governs, el més correcte és que els representants formin part dels executius respectius”, va remarcar ahir la vicepresidenta econòmica espanyola, Nadia Calviño, en declaracions als mitjans des de Barcelona.

Fins ara la comitiva del president espanyol, Pedro Sánchez, estava formada per la vicepresidenta, Carmen Calvo; el vicepresident, Pablo Iglesias, i els ministres Salvador Illa, Manuel Castells i Carolina Darias. Però ahir al vespre la Moncloa va anunciar que s’hi afegien també els ministres María Jesús Montero i José Luis Ábalos, així que seran vuit els representants de cada banda. La decisió de Torra i Aragonès es va fer pública ahir a les deu del matí a través d’un comunicat, però no serà fins avui -els membres es designaran per un acord del consell executiu- que es traslladarà oficialment a la Moncloa.

Connexió amb la presó i l’exili

Per què han optat per situar perfils de partits en la negociació? Fonts de Presidència recorden que Torra no estava vinculat per l’acord entre el PSOE i Esquerra i defensen que s’hagi optat per una composició “politicotècnica” que vagi més enllà de la Generalitat. De fet, la pretensió del president, tal com va plantejar en la cimera independentista del 17 de febrer a la Casa dels Canonges, era que hi participessin també representants de l’ANC, Òmnium i el Consell per la República. Però tal com va explicar l’ARA, les entitats van declinar l’opció i finalment s’ha optat per incorporar dirigents de formacions polítiques. Tant és així que el mateix president i el vicepresident no seran regularment en la negociació. Del Govern només hi haurà fixos Puigneró i Bosch: Torra i Aragonès participaran en la primera reunió i després tan sols quan sigui necessari segellar un acord amb la Moncloa.

651x1075 Qui s'asseurà a una banda i l'altra de la taula de diàleg? Qui s'asseurà a una banda i l'altra de la taula de diàleg?

Els escollits no només són persones de partit, sinó que també tenen una connexió directa tant amb Waterloo com amb Lledoners. De fet, el comunicat de primera hora del Govern, pactat per Torra i Aragonès, començava així: “La representació catalana hauria d’estar integrada pel president Puigdemont i el vicepresident Junqueras, pel pres Jordi Sànchez i per la secretària general d’ERC, Marta Rovira. Aquestes són les quatre persones que el Govern vol al capdvant de la negociació”. Ara bé, seguia la nota de premsa, com que són a la presó i a l’exili, “s’ha creat una delegació per participar en les converses” amb l’estat espanyol.

En aquest sentit, els escollits de fora del Govern són persones pròximes tant a la presó com a l’exili. Marta Vilalta és secretària general adjunta d’Esquerra i una persona de confiança de Rovira. Jové, per la seva banda, va ser el número dos de Junqueras a Economia la legislatura passada. Pel que fa a JxCat, Elsa Artadi i Josep Rius formen part del nucli més pròxim a l’expresident Puigdemont i acostumen a actuar d’enllaç entre els presos de JxCat i Waterloo. En el cas d’Artadi, s’hi afegeix que ja va participar en la primera negociació amb el govern espanyol el 2019, quan es va forjar la Declaració de Pedralbes.

Ara bé, aquesta fórmula que situa, encara que sigui de manera indirecta, Puigdemont, Junqueras, Rovira i Sànchez en la negociació ha generat tensió en l’espai de JxCat, ara mateix en una situació d’equilibri intern complex i en plena reordenació. La tria de Torra s’ha llegit en clau de cursa interna a JxCat -el president hi ha col·locat Puigneró, un dels aspirants a ser candidat- i ha generat recels en la direcció del PDECat. Fonts del Partit Demòcrata consultades ahir per l’ARA admetien “malestar” perquè desconeixien la decisió del president d’incloure membres de fora del Govern i, a més, també dubtaven que sigui la “millor fórmula”, perquè el govern espanyol ha proposat set ministres i el president, Pedro Sánchez.

El PDECat no és l’únic que no s’ha pres bé la composició de la taula de diàleg. La decisió també ha molestat càrrecs del Govern. Diverses fonts governamentals consideren que no s’entén que entre els escollits per interlocutar amb Madrid no hi hagi la consellera de Presidència i portaveu de l’executiu català, Meritxell Budó, fins al punt que algun dels consultats ahir titllava d’“incomprensible” la decisió del president. Però altres fonts en feien la interpretació contrària, asseverant que la intenció de Quim Torra és tenir la consellera centrada en el Palau de la Generalitat.

També, ja en clau de cursa interna a JxCat -encara no està decidit qui formarà tàndem amb Carles Puigdemont en les pròximes eleccions-, alguns dirigents es mostraven ahir sorpresos pel nomenament del conseller Puigneró. Com a aspirant a presidenciable, ha sigut l’escollit davant altres consellers com Àngels Chacón o Damià Calvet, que ja s’ha mostrat a disposició de la direcció de JxCat per ser candidat. En tot cas, fonts de Presidència descartaven ahir qualsevol lectura en aquest sentit, i apuntaven que Puigneró és un dels consellers que manté més bona relació amb el president, mentre que Budó -afirmen les mateixes fonts- haurà d’exercir com a portaveu del Govern durant la negociació amb l’Estat.

Alarma al PSC i als comuns

Si a la Moncloa no li va agradar la tria de Torra sobre la composició de la taula de diàleg, des del PSC i els comuns encara van ser més clars. “Estem decebuts”, va dir la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados: “Sembla que el govern d’Espanya s’ho pren més seriosament que el català”. “Enteníem que la taula és entre governs”, va afegir la portaveu dels comuns a la cambra, Susana Segovia.

Abans que demà es reuneixi la taula, avui al matí està previst que la designació de les persones per acudir a la negociació amb Madrid s’aprovi en la reunió del consell executiu. El dubte, però, és si les tensions es traslladaran a la reunió del Govern o si quedaran, un cop més, soterrades.