En marxa l'assemblea de la CUP per decidir si es presenta el 21-D i amb quina fórmula

L'assemblea nacional de la CUP ja està en marxa. Unes 750 persones s'han reunit aquest matí a Granollers per decidir quin paper tindrà l'esquerra independentista en les eleccions del 21 de desembre, convocades pel president espanyol, Mariano Rajoy. Els militants cupaires i de la Crida Constituent -la plataforma que engloba organitzacions que donen suport a la CUP com Endavant i Poble Lliure- respondran a una pregunta arbre: si volen que la CUP es presenti les eleccions i, en cas de sí, com fer-ho. Hi ha tres opcions: una llista civil sense polítics; una coalició d'esquerres; o una aliança amb forces "independentistes" i "rupturistes" que equivaldria a una candidatura com l'actual de la CUP-Crida Constituent.

Les primeres votacions es faran el migdia. Primer, es sotmetrà a votació si la CUP ha de participar en els comicis i també les esmenes que han presentat les territorials a la ponència política que es sotmet a debat. Un cop es coneguin els resultats de la primera votació, es procedirà a la segona. En cas que l'opció sigui presentar-se, la militància escollirà entre tres opcions: llista civils sense polítics, coalició amb altres formacions o presentar-se un altre cop com a CUP-Crida Constituent.

Ara mateix s'ha acabat el debat sobre les esmenes a la ponència i a les 12 del migdia ha començat la discussió sobre les opcions per concórrer el 21-D. Segons les fonts coneixedores del debat, Arran ha defensat la seva posició assegurant que les eleccions són "absolutament il·legítimes i imposades per l'estat espanyol" i que la seva opció inicial sempre va ser el "boicot actiu" als comicis amb el desplegament paral·lel de la república. Ara bé, han admès que veient que el sobiranisme s'hi presentarà, la CUP també ho ha de fer per tal de no deixar orfe l'"independentisme rupturista i d'esquerres". Amb quina fórmula? l'organització juvenil aposta per presentar-se en solitari perquè és la "millor manera de garantir que hi hagi opcions nítidament unilaterals".

Per la seva banda, Endavant, una de les organitzacions més reticents a presentar-se, també ha defensat el seu posicionament considerant que l'opció més idònia seria fer boicot a les eleccions. Tanmateix, d'acord amb la situació, han defensat -segons les fonts consultades- presentar-se també en aquests comicis en solitari per desplegar la república catalana. Ara bé, han avisat que la seva aposta serà fer "boicot" a la legislatura en cas que no serveixi per implementar la declaració d'independència.

A l'assemblea hi tenen dret a participar els militants de la CUP i també els de les organitzacions de la Crida. En aquesta plataforma, les més rellevants són Endavant i Poble Lliure, que han encarnat fins ara les dues ànimes de la CUP. Poble Lliure, en aquest cas, aposta per bastir una candidatura àmplia que es presenti a les eleccions per implementar la república catalana.

L'assemblea ha començat a les deu, amb 751 persones inscrites que poden anar augmentant al llarg del matí. A les portes del Pavelló Esportiu de Granollers, la portaveu del secretariat nacional, Núria Gibert, en declaracions als mitjans de comunicació, ha assegurat que les eleccions són "il·legítimes" i "imposades" però que la CUP, com a "actor polític responsable", s'ha reunit per debatre totes les opcions. "Ens volem posar al servei de l'opció més útil per implementar la república", ha assegurat.

540x306 En marxa l'assemblea de la CUP per decidir si es presenta el 21-D i amb quina fórmula / ARA En marxa l'assemblea de la CUP per decidir si es presenta el 21-D i amb quina fórmula / ARA

Pel que fa a les coalicions, tot i que s'ha acabat el termini, ha dit que igualment es podria articular un front d'esquerres a través del pacte polític. El període per registrar-les formalment va acabar-se el 7 de novembre.

Els detalls de la ponència

En la ponència política de la CUP, a la qual ha tingut accés l'ARA, es fa una anàlisi de la situació política i s'aposta per desplegar la república catalana. En tot moment, remarquen que les eleccions del 21-D són "il·legítimes" i "imposades", remarcant que "no reuneixen les condicions mínimes per sostenir que es celebraran normalment ni amb plenes garanties democràtiques". És per això que, en el document base, s'admet que "l'opció natural" i "coherent" de la CUP seria estendre una "campanya de boicot". Ara bé, també constaten que el context importa i que cal veure quines possibilitats tindria aquesta opció tenint en compte les decisions que han pres la resta de partits independentistes i el moviment social.

La CUP assegura que "és cert que per tirar el procés de ruptura endavant" l'independentisme necessita "guanyar legitimitat social". "Cal una validació electoral o referendària", o sigui que guanyi l'independentisme amb "més del 50%" dels vots. El document constata que les eleccions del 21-D, en aquest sentit, podrien ser una manera d'aconseguir aquesta validació electoral.