Els presos polítics ja han votat en les eleccions del 28-A

Els nou líders independentistes que són en presó preventiva i jutjats al Tribunal Suprem ja han tramitat el vot per correu per participar en les eleccions generals del 28 d’abril. Segons ha informat Europa Press, també ho han fet Iñaki Urdangarin, l'extresorer del PP Luis Bárcenas i l'exvicepresident del govern espanyol Rodrigo Rato. En total, 4.880 interns dels 38.224 presos de nacionalitat espanyola que estan tancats en presons dependents del ministeri de l'Interior han sol·licitat el vot per correu per a les eleccions generals de diumenge. Una xifra que representa un 12,76%.

Tot i així, la participació ha augmentat, i és que l'última dada històrica que es tenia registrada era del 2011, un any en què ho van sol·licitar 2.225 interns. No obstant això, l’abstenció és elevada. Tots els interns tenen dret de vot, llevat aquells a qui s'hagi retirat el sufragi en sentència judicial. A més, els presos tenen el dret de rebre informació electoral a través dels mitjans de comunicació.

A la presó de Soto del Real estan ingressats els set presos polítics homes jutjats al Suprem per la "causa catalana" i també altres interns amb rellevància pública per les seves anteriors responsabilitats polítiques i les trames de corrupció en què estan implicats, com és el cas de Luis Bárcenas i Rodrigo Rato, del PP. Tots ells han votat. A aquests cal sumar-hi Carme Forcadell i Dolors Bassa, que són a la presó de dones d'Alcalá-Meco i que també han tramitat el vot per correu. A més, des de la presó de Brieva, a Àvila, qui ha exercit el seu dret de vot ha sigut Iñaki Urdangarin. El marit de la infanta Cristina està en un mòdul aïllat d'aquesta presó de dones, que va triar el juny del 2018 per complir la condemna de 5 anys i 10 mesos pel cas Nóos.

A més d’exercir el seu dret, fins aquest dimecres s'han celebrat 11 actes polítics a Soto del Real perquè alguns dels presos també es presenten com a candidats a les eleccions. Jordi Sànchez, expresident de l'ANC, i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull concorren com a caps de llista de JxCat de Barcelona, Tarragona i Lleida, respectivament. Oriol Junqueras és cap de llista d'ERC al Congrés i Raül Romeva candidat al Senat per aquest mateix partit. El sisè candidat és l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, que serà el cap de llista de JxCat a l'alcaldia de Barcelona en les eleccions municipals del 26 de maig.