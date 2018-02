Els lletrats consideren que els terminis de la investidura s'han aturat i no s'ha activat el compte enrere electoral

Els lletrats del Parlament ja han entregat a la mesa de la cambra l'informe sobre els terminis de la investidura, després que el govern espanyol interposés un recurs contra el ple d'investidura de Carles Puigdemont i s'ajornés el ple. Després d'un xoc intern sense precedents sobre quin paper havia de tenir el president del Parlament, Roger Torrent, els lletrats consideren que el compte enrere cap a les noves eleccions no ha començat. Recorden que el ple no s'ha celebrat per la decisió d'un "òrgan extern" -el Tribunal Constitucional- i que, per tant, fins que l'alt tribunal no resolgui sobre l'admissió a tràmit de recurs de govern espanyol els terminis de la investidura no poden començar a córrer. Ara bé, sí que apunten vies perquè el president del Parlament, Roger Torrent, pugui desbloquejar la situació un cop el TC hagi decidit si estima o no el recurs.

De moment, doncs, els lletrats consideren que el Parlament es troba dins els deu dies que la llei de presidència estableix des de l'elecció del president de la cambra a la primera investidura. I així serà fins que el TC no resolgui sobre si admet o no a tràmit el recurs del govern espanyol contra la proposta d'investidura de Carles Puigdemont.

Ara bé, un cop es s'esvaeixi aquesta incògnita, els lletrats sí que assenyalen camins per desbloquejar les institucions. Seguint la doctrina del Consell d'Estat, amb el 'tamayazo', creuen que el president del Parlament podria fer un "acte equivalent" a una investidura fallida perquè comenci a comptar el termini dels dos mesos fins a la convocatòria automàtica de les eleccions. La llei de presidència disposa que aquest termini comença a córrer des de la primera votació d'investidura al ple, un fet que no s'ha produït perquè el TC va suspendre cautelarment la investidura de Carles Puigdemont -si no era presencial i amb permís del jutge-.

Arribats al punt que els grups mantinguessin Puigdemont com a candidat i aquest seguís vetat pel TC, Torrent podria comunicar al ple que la proposta no és viable i, a partir d'aquí, podrien començar a córrer els dos mesos cap als nous comicis. Els lletrats, però, també donen eines als grups parlamentaris. Es comprometen a estudiar si podrien emprendre alguna acció per determinar també que aquesta investidura no és factible per activar el rellotge de les noves eleccions.

Els lletrats consideren el següent: "Si es perllonga la situació d’interinitat o bloqueig institucional amb posterioritat a la decisió del Tribunal Constitucional sobre l’admissió a tràmit de la impugnació, es podria considerar que el president del Parlament, en exercici de la funció institucional que té atribuïda, es troba facultat per activar l’inici del termini per a la convocatòria automàtica d’eleccions mitjançant una comunicació a la cambra en la que constatés".