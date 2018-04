El jutge belga deixa en llibertat sense fiança Comín, Serret i Puig

La justícia belga ha decidit deixar aquest dijous en llibertat sense fiança els consellers a Bèlgica Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, tal com ells mateixos han confirmat després de declarar més de tres hores davant del jutge a Brussel·les sobre l'euroordre de detenció que el Tribunal Suprem va emetre contra ells.

Les mesures cautelars que s’apliquen al conseller són “encara més lleus”, que les dictades al passat novembre quan l’Audiència Nacional va emetre la primera euroordre, segons ha qualificat el conseller de Salut, Toni Comín. La justícia belga considera que no hi ha risc de fugida i, per això, els deixa en llibertat. Entre les mesures, no podran sortir de Bèlgica mentre es tramiti l’euroordre de detenció, han de mantenir un domicili fix i estar localitzable per atendre les peticions de la justícia, però no hauran de comunicar els seus moviments en tot moment pel país, a diferència del novembre.

En declaracions als mitjans que els esperaven a la sortida, Comín ha expressat la "satisfacció immensa" dels tres membres del Govern a l'exili, no només per la seva llibertat sinó també per l'alliberament sota fiança de Carles Puigdemont -anunciada aquest mateix dijous- a Alemanya i el de Clara Ponsatí la setmana passada a Escòcia.

El titular de Salut s'ha referit especialment al fet que la justícia alemanya hagi descartat l'existència del delicte de rebel·lió en el cas de Carles Puigdemont: "És la primera decisió de la justícia europea que diu que el delicte de rebel·lió no s'ha produït". En aquest sentit, ha exigit la "immediata llibertat" dels nou líders independentistes en presó preventiva a Espanya. El motiu pel qual continuen tancats, ha argumentat, és "espuri" des d'aquest dijous. Si bé tots tres consellers a Bèlgica estan encausats per malversació i desobediència, només Comín també ho està per rebel·lió.

Comín ha assegurat que tant ell com Serret i Puig afronten amb "tota la tranquil·litat del món" el procés judicial que els espera a partir d'ara, quan el jutjat de primera instància a Bèlgica ha de decidir sobre la seva extradició. "La decisió de la justicia alemanya reforça tranquil·litat, i tenim plena convicció que serem capaços de fer entendre als jutges de Bèlgica que sobren motius per no executar l'extradició", ha conclòs.

"Tornem a guanyar, tornem a ser lliures"

Els consellers han començat a declarar passats quarts de quatre de la tarda, i s’ha allargat fins quarts de vuit. “Ha estat etern”, ha admès el conseller Lluís Puig. És la segona vegada que Comín, Serret i Puig compareixen davan la justícia belga, al novembre, quan van exiliar-se al país amb Carles Puigdemont, també es van presentar davant el mateix jutge. “Avui ens hem tornat a personar, l’únic que fem es consolidar la nostra defensa, perquè tornem a guanyar, tornem a ser lliures. Continuem en confiança plena en la justícia belga, en la justícia alemanya i en la justícia europea”, ha declarat visiblement emocionada la consellera Serret.

Després de la declaració d’avui, serà un jutge de primera instància qui haurà de decidir si executa l’extradició del consellers, una decisió que els consellers podran recórrer fins a dues vegades, en un termini d’aproximadament 60 dies, tot i que si queden en llibertat, les dates poden ser més flexibles. La decisió es pren dia després que el magistrat Pablo Llarena hagi ofert als consellers a l’exili Toni Comín i Meritxell Serret la possibilitat de personar-se en la causa oberta contra ells al Tribunal Suprem.