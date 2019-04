Aturar-se i enraonar com a “acte revolucionari”

El llibre Entre Ítaca i Icària (Roca Editorial) condensa només dos dies de conversa entre l’exdiputat de Podem Xavier Domènech, el diputat d’ERC Joan Tardà i la periodista Àngels Barceló. Però pel que es va veure a la presentació, a la Casa del Llibre, hauria pogut durar una setmana. Sobretot perquè tots dos polítics -un lluny de la primera línia política, l’altre a punt de deixar-la- tenen corda i discurs per a estona. I una voluntat compartida: bastir ponts entre les esquerres a Catalunya per refer un front comú que sovint sembla que els partits han deixat de banda.

Barceló va admetre que, al principi, la proposta del llibre li va fer “mandra”, però un dinar la mar d’“agradable” organitzat per Tardà va fer de palanca. “Aquesta és la història d’una amistat; en un temps de soroll hi ha gent que parla i es parlen entre ells. Pesen més les coses que tenen en comú”, va comentar. Tot i que la conversa va tenir lloc el cap de setmana posterior a l’entrada de Vox al Parlament andalús, els tres van esforçar-se en “transcendir el moment”.

“Si el llibre ha sortit només amb 48 hores de conversa és perquè amb el Xavi ja havíem parlat molt”, va engegar Tardà. I tot plegat -va continuar-“perquè érem conscients de la complexitat del moment, de les servituds que de vegades s’han de pagar”. D’aquí la idea de descriure la situació, “sense pretensions” intel·lectuals, però també amb una mirada cap al futur. Durant la presentació, amb to distès però alhora amb reflexions de pes, els dos es van intercanviar llargues intervencions defensant “superar prejudicis i dogmatisme”. “I posar en valor tot el que compartim, que és molt més que el que ens separa”, va subratllar per exemple Tardà.

“Si hi ha algun futur passa pel catalanisme popular, el republicanisme en tota la seva varietat”, rematava Domènech, que també va ressaltar el valor d’un llibre fet per “tres catalans que han viscut l’experiència de Madrid”: “Per a mi, agafar l’AVE era travessar dos mons; una mateixa frase meva generava titulars oposats aquí i allà”, va dir, com a anècdota. El llibre -va continuar l’exlíder dels comuns- proposa una aturada per saber “d’on venim i on som”. “Parar a vegades és gairebé un acte revolucionari”, va recalcar.

L’amenaça de l’extrema dreta

Les onades de canvi i les amenaces de regressió van travessar la conversa, al costat d’una constatació: l’atzucac actual, com palesa l’acceleració electoral. D’aquí, també, la necessitat d’una sortida dialogada al procés independentista: “O abordes la crisi o arriba Vox”, va proclamar Domènech, adreçant-se al PSOE. “No viurem 20 anys amb eleccions cada dos anys”, va afegir. “Tu creus?”, va fer, incrèdula, Barceló. Un calfred devia recórrer l’espinada dels dirigents dels comuns i d’ERC (l’alcaldessa Ada Colau, els candidats Pisarello i Asens, els diputats Gómez del Moral i Jenn Díaz i la portaveu Marta Vilalta) que se’ls escoltaven des del públic.