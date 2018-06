El barri madrileny de Vallecas vota entre monarquia i república en una consulta a l'estil de la d'Arenys

Des de les 11h i fins a les 20.30h gairebé 150.000 madrilenys del tradicional barri reivindicatiu de Vallecas estan cridats a votar en una consulta inèdita sobre la monarquia. Una votació a l'estil de les consultes independentistes que van començar a Arenys el 2009 i es van estendre per centenars de municipis catalans fins el 2011, fins a precipitar la consulta del 9-N el 2014. Dos-cents voluntaris han instal·lat un total de 33 meses per tot el barri, en una consulta que busca "guanyar el dret a decidir sobre la forma de l'estat", segons expliquen els seus organitzadors, Vallekas Decide.

La votació té un clara vocació reivindicativa i festiva, i acabarà amb un recompte popular a les 20.30h a la plaça Vella del barri per celebrar que "Vallecas Decideix". L'alcaldessa de la capital espanyola, Manuela Carmena, ha defensat que es pregunti als ciutadans perquè "qualsevol persona pot dur a terme una consulta". Arran dels dubtes sobre la diferència amb l'1-O, l'organització ha aclarit l'última setmana que en cap cas estem parlant d'un referèndum.

La papereta té una pregunta d'arbre, igual que la de la consulta del 9-N. "Vol vostè poder decidir la forma d'estat? Sí/No. En cas afirmatiu, ¿vol que aquesta sigui una República? SÍ/No". Prèviament, la butlleta raona que "l'actual sistema monàrquic es mostra incapaç per resoldre els problemes reals de la gent" i que "només a través d'un procés constituent participatiu aconseguirem garantir els drets de les classes populars, les dones i els pobles".

. @Vallekas23J VOTA 💌



📆 Sábado #23deJunio



⏰ De 11h a 14h y de 17h a 20h



📍Busca la mesa de votación que te venga mejor, hay más de 30 por el barrio



🎉🎆 Tras recoger las mesas, a partir 20:30 quedamos en la Plaza Vieja para el recuento y celebrar que #VallekasDecide23J pic.twitter.com/stqNhUEqsF — Vallekas Decide (@Vallekas23J) 21 de junio de 2018

"La consulta republicana del 23 de juny s'organitza a Vallekas per la tradició republicana i de lluita d'aquest barri. No és un referèndum, perquè des d'una assemblea popular no es pot fer aquest tipus de convocatòria. És una consulta, i simultàniament, una acció de lluita per la república. Qualsevol ciutadana o ciutadà que s'identifiqui amb aquests plantejaments podrà posar la seva papereta en les urnes instal·lades en l'horari d'11h a 14h i de 17h a 20h", ha escrit en el seu mur de Twitter.

Igual que la d'Arenys, Vallecas vol ser el tret de sortida a la celebració d'altres consultes similars. S'estan preparant també a Andalusia, tant a Algeciras com la Línea de la Concepción, San Roque, Tarrifa i Los Barrios per a la setmana del 18 de juliol.