El mandat del síndic de Greuges caduca al febrer

La llarga llista d’organismes pendents de renovar que acumula el Parlament podria sumar encara més noms en els pròxims mesos. L’exemple més clar -i un dels primers que s’hauran d’analitzar a la cambra catalana-és el del síndic de greuges, Rafael Ribó, a qui li caduca el mandat el 10 de febrer. A partir d’aquesta data haurà vençut el mandat de nou anys que li va donar la cambra catalana l’any 2010, de manera els grups parlamentaris s’hauran de posar d’acord per buscar un candidat a substituir Ribó, que ocupa el càrrec des de fa 15 anys.

La llei estableix el següent mecanisme a l’hora de triar el síndic de greuges. Primer, en el termini de deu dies un cop queda vacant el càrrec, el president del Parlament ha de declarar formalment obert el procediment d’elecció d’un substitut. A partir d’aquí, els grups tenen el termini d’un mes per presentar candidatures; els aspirants designats pels grups hauran de comparèixer aleshores en comissió. I, finalment, la mesa de la cambra catalana acabarà proposant un únic candidat i convocant el ple corresponent perquè sigui escollit. Un ple en què l’aspirant a síndic requerirà una majoria qualificada de tres cinquenes parts del Parlament. És a dir, necessita l’aval de, com a mínim, 81 diputats.

Un paper controvertit

La xifra de suports és prou àmplia i els precedents de falta d’acord al Parlament tan evidents que no sembla fàcil que els diputats es posin d’acord a la primera en nomenar un substitut. Menys encara quan el síndic s’ha convertit en els últims anys en una figura controvertida per a grups com Ciutadans -la principal força de la cambra avui dia-, que acusen Ribó d’haver convertit l’organisme en un “instrument al servei del Procés”. El cert és que el síndic ha pres un paper de lideratge en tot allò que l’organisme ha considerat que vulnerava drets fonamentals, i s’ha posat al servei de tots els ciutadans que ho necessitessin a l’hora de liderar les queixes per les càrregues desproporcionades de la policia durant el referèndum de l’1 d’octubre del 2017.

Un context, doncs, que fa difícil pensar que avui dia el relleu de Ribó -sigui qui sigui- pugui repetir els resultats que va aconseguir l’actual síndic el 2010, quan va revalidar el seu càrrec en una votació secreta en què va obtenir 117 vots a favor, tres en contra i tres abstencions. Els grups, doncs, hauran d’afinar la cerca d’un perfil adequat per intentar aconseguir aquest consens ampli i evitar el bloqueig. A diferència d’altres organismes, la llei del síndic no preveu que una segona volta en què n’hi hagi prou amb obtenir la majoria absoluta dels vots pugui desencallar la situació. En concret, la norma estableix que si un candidat no obté en primera votació la majoria de 81 diputats, s’obrirà de nou un termini d’un mes per presentar noves candidatures i reiniciar el procediment d’elecció.

Mandat de nou anys

Amb la modificació de la llei del síndic que es va fer l’any 2009, el mandat del síndic de greuges s’estén fins a nou anys no renovables. La modificació va permetre a Ribó -que aleshores ja duia un mandat- allargar la seva estada fins al febrer del 2019, però ara l’obliga a plegar. Posarà punt i final així a 15 anys de mandat, ja que va ser escollit per primer cop -amb 81 vots a favor, 2 en contra i 33 abstencions- el juny del 2004. Aleshores, l’anterior síndic, Anton Cañellas, duia 16 mesos amb el càrrec caducat.