Una gran manifestació a la Diagonal amb el lema "Fem la República Catalana": així serà la Diada d'enguany

Les entitats sobiranistes preparen per aquest Onze de Setembre una gran manifestació a l'avinguda Diagonal de Barcelona amb el lema "Fem la República Catalana". Així ho han anunciat l'ANC, Òmnium i l'AMI en una roda de premsa davant del Palau de Pedralbes, des d'on començarà la marxa que està previst que arribi fins la plaça de les Glòries.

L'objectiu de la mobilització és demanar als partits que "facin efectiu" el resultat de l'1-O. "Entre tots tombarem els murs que ens oprimeixen i no ens deixen avançar", ha explicat la coordinadora de mobilització de l'ANC, Elisenda Romeu.

La samarreta que portaran els concentrats aquest any és del mateix color que les brides de les urnes de l'1-O, l'element que "garanteix la transparència de la votació", i al centre hi ha un dibuix del Pedraforca, la muntanya que representa "l'esforç col·lectiu [...] per arribar al cim i plantar la bandera de la República.

"Som molt conscients dels obstacles, n'hem superat molts i ara en tenim de nous, amb una repressió política sense precedents", ha dit la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, si bé ha afegit que la repressió no ens pot fer "renunciar als nostres objectius polítics". "Ens fa ser encara més conscients de la necessitat de la independència, volem ser lliures i bastir una República dels drets i llibertats", ha dit.



Amb tot, Paluzie ha explicat que aquesta Diada "hem de sortir al carrer per "demanar que es faci efectiu el mandat de l'1-O, la República Catalana, ratificada a les urnes del 21-D. Fem una crida perquè l'11-S tots els que van sortir a votar l'1-O ens acompanyin", ha conclòs. Les entitats donaran més detalls de la mobilització d'aquí uns quinze dies.

"Mobilització permanent": del 14-J a l'1-O

Des d'Òmnium, la vicepresidenta Marina Llansana ha avisat que "ens espera una Diada amb presos i exiliats" i ha deixat clar que, per tant, serà una jornada de "reivindicació de la democràcia i els drets fonamentals". Aprofitant per reclamar a Pedro Sánchez que forci la Fiscalia a retirar tits els càrrecs contra els presos polítics, Llansana ha reiterat la crida a la "mobilització permanent".

Les entitats sobiranistes, de fet, han convocat una gran manifestació el 14-J per reclamar la llibertat dels presos polítics, i Llansada ha recordar que després de la Diada caldrà "commemorar" l'1-O.