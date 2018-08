Així es va omplint, tram per tram, l'acte de la diada de l'Onze de Setembre

L'avinguda Diagonal de Barcelona serà aquest any l’escenari per a la mobilització de l’Onze de Setembre, la Diada per la República. L'objectiu de la mobilització d'enguany és demanar als partits que "facin efectiu" el resultat de l'1-O.

Amb el mandat del referèndum com a horitzó, els organitzadors fan una crida a omplir, un any més, l'artèria barcelonina per assolir l'objectiu final de fer efectiva la República. "Hem treballat molt per arribar fins aquí. Cada cop som més a prop del cim, i ara ens tocar fer l’últim tram", subratllen els organitzadors.

37 trams



Com és habitual en les mobilitzacions de la Diada, la manifestació es divideix en trams per assegurar una distribució homogènia dels participants. Aquest cop n'hi ha 37 –més el tram zero, reservat per a autoritats i convidats– i, de moment, ja hi ha més de 50.000 persones inscrites, segons l'ANC. L'ocupació dels trams és, ara mateix, la següent:

37 trams amb ocupació baixa

Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web o per telèfon, i de manera individual o en grup.

La Diada per la República començarà a les 17.14 hores, però l'organització recomana ser al tram assignat a les 16 hores.