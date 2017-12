Mor als 68 anys Manuel Marín, expresident del Congrés

L'expresident del Congrés de Diputats Manuel Marín ha mort avui a Madrid als 68 anys. Marín, que va presidir el Congrés entre 2004 i 2008, va ser també vicepresident de la Comissió Europea (CE). Després de deixar el Congrés va passar a presidir la Fundació Iberdrola Espanya. El polític del PSOE va tenir un paper rellevant en la signatura del Tractat d'Adhesió d'Espanya a les Comunitats Europees el 1985 com a secretari d'estat.

El 2 d'abril del 2004, tot just ser elegit president amb 202 vots procedents de diputats de tots els grups, excepte el PP, Marín va anunciar que la seva principal tasca seria reformar "definitivament" el reglament de la Cambra i va invocar per a això la "capacitat negociadora "dels grups. Havien passat gairebé 27 anys des que per primer cop va ocupar un escó al Congrés, el 22 de juliol del 1977. Diputat del PSOE per Ciudad Real, la ciutat on va néixer el 1949, era un dels parlamentaris més joves i començava una carrera que hauria de portar-lo a Europa i a una data històrica, el 12 de juny del 1985. Aquell dia, al Palau Reial de Madrid, es va signar el Tractat d'Adhesió d'Espanya a les Comunitats Europees. Marín era aleshores secretari d'estat per a les Relacions amb la Comunitat Europea.

Després de la signatura d'aquest tractat, va ser nomenat comissari europeu, i així es va obrir la seva llarga etapa europea, en la qual va ser vicepresident de la Comissió, comissari de Pesca, de Cooperació i Desenvolupament i fins i tot president en funcions, entre juliol i setembre de 1999. L'any següent va tornar a Espanya. De nou elegit diputat socialista, va treballar com a portaveu de la Comissió d'Afers Exteriors, i l'abril del 2004 va ser elegit setè president de la cambra baixa, càrrec que va exercir durant una única però intensa legislatura, la primera de José Luis Rodríguez Zapatero.