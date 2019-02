El PSC i els comuns avalen la proposta d'un espai de diàleg amb partits estatals a Madrid

La taula de diàleg entre partits catalans s'articularà a partir d'ara com un espai per elaborar propostes per a les negociacions entre governs i partits a Madrid i retre compte d'aquestes converses. Així ho ha explicat la cap de files dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, al final de la segona reunió de la taula de diàleg al Palau de la Generalitat. El primer secretari del PSC ha aclarit que en aquests moments s'està treballant per impulsar a Madrid dos espais de diàleg: la ja existent comissió bilateral Generalitat-Estat i una altra taula de diàleg amb partits "amb composició que cal precisar". El dirigent socialista ha assegurat que donaran suport a la composició que generi "consens", i que no tenen inconvenient que hi participin forces polítiques espanyoles. Fins ara, la Moncloa s'hi havia mostrat reticent.

La reunió arriba a les portes del judici de l'1-O i enmig del debat sobre els pressupostos de l'Estat. ERC ha presentat aquest mateix dimarts una esmena a la totalitat al projecte de comptes de Pedro Sánchez i s'espera que el PDECat faci el mateix si el president espanyol no planteja una oferta que satisfaci l'independentisme. L'última proposta damunt la taula, que també ha rebut el suport del PSC i els comuns, és introduir una figura de relator de les converses en aquesta taula de partits d'àmbit estatal.

Per la seva banda, el president del grup republicà, Sergi Sabrià, ha remarcat la "duresa" de la situació actual per a l'independentisme i ha assenyalat que, malgrat tot, Esquerra manté la voluntat de diàleg. "No hi ha una altra via que no sigui aprofundir el dret a l'autodeterminació", ha afirmat Sabrià. Per al republicà hi ha hagut un "avanç" en la "metodologia" per concretar aquest diàleg, però encara no en termes polítics. Sabrià ha reiterat que només si es posa fi a la repressió i es constitueix una taula de mediació internacional, ERC canviarà el posicionament respecte als pressupostos espanyols.

Al seu torn, el portaveu de JxCat, Albert Batet, ha demanat que el diàleg "fugi de la retòrica" i que sigui "efectiu". Per a ell hi ha d'haver un calendari, un pla de treball i un "relator" per donar fe de la negociació entre les dues parts per parlar sobre el dret a l'autodeterminació.

L’altra pota del conflicte actual, els presos polítics, també va ha estat present a la reunió, tot i que a porta tancada. Segons ha pogut saber l’ARA, els partits sobiranistes (també els comuns) han demanat al PSC un posicionament demanant garanties al judici, però els d’Iceta han deixat clar que el seu posicionament distava molt dels seus interlocutors en aquest aspecte. En aquest sentit, fonts de l'entorn de Torra destaquen la sintonia amb els comuns en aquesta qüestió i també en la solució que creuen que s'ha d'imposar en el conflicte: un referèndum pactat.

Crítiques a Cs, el PP i la CUP, i "reconeixement" al Govern

La segona reunió de la taula de diàleg entre partits catalans al Palau de la Generalitat ha acabat després d'una hora i mitja. A la trobada, que ha començat a les 17.50 hores, hi han participat representants del Govern, JxCat, ERC, el PSC i els comuns, mentre que Cs, el PP i la CUP han tornat a negar-se a assistir-hi.

Això ha generat crítiques dels comuns i els socialistes, que han lloat aquest cop l'actitud de l'executiu català per haver compartit els 21 punts que Torra va entregar a Pedro Sánchez i l'estat de les converses amb Madrid. "Cal un reconeixement al president i al Govern pel seu esforç de transparència", ha expressat Iceta. Amb tot, ha deixat clar que no compartia el contingut del text, a diferència dels comuns, que sí que n'han avalat les peticions.

La reunió s'havia de fer divendres passat però el president de la Generalitat, Quim Torra, va decidir ajornar-la pel trasllat dels presos polítics a Madrid i la celebració d'una reunió extraordinària del consell executiu. Per part del Govern hi han assistit el president, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès, i les conselleres Elsa Artadi i Ester Capella.

La primera trobada de la taula de diàleg, el 16 de novembre passat, va servir per obrir una via de diàleg amb el PSC, reivindicada per la Moncloa en la reunió del 20 de desembre amb la Generalitat al Palau de Pedralbes. Llavors no es va tancar cap acord però els partits participants van arribar a un consens de mínims sobre la voluntat de resoldre políticament el conflicte entre Catalunya i l'Estat. El PSC i els comuns hi van presentar aleshores documents de propostes, els uns insistint en la reforma estatutària i els altres en la idea d'un referèndum pactat.