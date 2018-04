El govern alemany diu ara que les paraules de la ministra de justícia sobre Puigdemont van ser "un malentès"

El ministeri de Justícia alemanya s'ha fet enrere de les declaracions que va fer divendres la titular, Katarina Barley, en què va avalar la decisió de la justícia alemanya de no extradir Carles Puigdemont per un delicte de rebel·lió. Així, el portaveu d'aquest ministeri, Piotr Malachowski, ha explicat que Barley ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Rafael Catalá, per aclarir el "malentès" pels seus comentaris sobre la decisió de la justícia alemanya.

Així, el portaveu ha assegurat aquest dilluns en roda de premsa que Barley "no va prendre ni prendrà cap postura" sobre un procés judicial en marxa, que "no hi va haver declaracions autoritzades" de la ministra i que s'ha d'esperar al que decideixi l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein. El diari 'Süddeutsche Zeitung' va publicar divendres que la ministra va qualificar "d'absolutament correcta" la decisió de l'audiència de descartar el càrrec per rebel·lió i va afirmar: "Ho esperava". A més, també va avisar que la justícia espanyola ho tindria difícil per justificar el delicte de malversació: "No serà fàcil". Barley, a més, va afirmar que es podia començar a "parlar també dels components polítics" del procés judicial.

Fonts del 'Süddeutsche Zeitung' han assegurat a l'agència Efe després d'aquesta roda de premsa que les declaracions es van produir en una trobada confidencial de la ministra amb mitjans alemanys. Tot i la insistència dels periodistes durant la roda de premsa, el portaveu del ministeri de justícia ha evitat respondre si Barley va dir aquestes paraules divendres passat. Tampoc ha contestat a les preguntes directes sobre les declaracions relatives als "components polítics".

L'executiu de Merkel no es posarà en contacte amb Puigdemont

Per la seva banda, el portaveu de l'executiu alemany, Steffen Seibert, va assegurar que el govern alemany no té "expectatives polítiques" respecte al procés polític i que en cap moment s'ha posat o preveu posar-se en contacte amb Puigdemont. El govern d'Angela Merkel té el "convenciment que el conflicte català pot i s'ha de resoldre's dins del marc de la Constitució i de l'ordre legal espanyol" i té "l'esperança" que "dins la política espanyola hi ha moviment en direcció a una reconciliació" i que aquesta sigui la "intenció" de tots els actors.

"Però això ho deixem a Espanya, als seus actors polítics", ha afegit Seibert, qui també ha recordat que el govern alemany continua considerant el conflicte com una "qüestió interna" d'Espanya, un "Estat de dret democràtic" i que ha de resoldre la qüestió garantint "l'ordre constitucional".